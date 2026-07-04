Τέιλορ Σουίφτ - Τράβις Κέλσι: Το πολυτελές δώρο που χάρισαν στους καλεσμένους του

Snapshot Οι περίπου 100 καλεσμένοι στο προγαμήλιο δείπνο έλαβαν ένα πολυτελές βελούδινο κουτί με τα αρχικά του ζευγαριού και δύο ανάγλυφες καρδιές.

Το κουτί περιείχε ένα ποτήρι σαμπάνιας διακοσμημένο με αληθινά διαμάντια, μια προσωπική κάρτα σφραγισμένη με κερί και ένα διακοσμητικό ύφασμα με εκτύπωση εμπνευσμένη από τον κήπο του αρραβώνα.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν οι περίπου 1.000 καλεσμένοι της γαμήλιας τελετής έλαβαν αντίστοιχο δώρο λόγω αυστηρών μέτρων ασφαλείας.

Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι τις επόμενες ημέρες. Snapshot powered by AI

Αξέχαστος φρόντισαν αν μείνει ο γάμος τους, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι φρόντισαν ώστε ο γάμος τους να μείνει αξέχαστος όχι μόνο για το λαμπερό σκηνικό, αλλά και για τα ιδιαίτερα δώρα που προσέφεραν στους καλεσμένους τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, οι περίπου 100 καλεσμένοι που βρέθηκαν στο δείπνο πριν από τον γάμο έλαβαν ένα πολυτελές αναμνηστικό κουτί, σχεδιασμένο αποκλειστικά για την περίσταση.

Los invitados a la cena de ayer por la boda de Taylor Swift y Travis Kelce recibieron como regalo una caja (probablemente vino) con el logo de la boda bordado: dos T y dos corazones pic.twitter.com/qtTlDCICjR — TaylorSwiftClub_es (@TSClub_es) July 3, 2026

Το βελούδινο κουτί με τα αρχικά του ζευγαριού

Το δώρο ήταν τοποθετημένο σε ένα βελούδινο κουτί, πάνω στο οποίο υπήρχαν τα αρχικά του ζευγαριού και δύο ανάγλυφες καρδιές, συμβολίζοντας την ένωσή τους.

Η προσεγμένη συσκευασία εντυπωσίασε τους καλεσμένους, καθώς κάθε λεπτομέρεια είχε σχεδιαστεί ειδικά για τη μεγάλη ημέρα.

Το εντυπωσιακό περιεχόμενο

Στο εσωτερικό του κουτιού υπήρχε ένα μεγάλο ποτήρι σαμπάνιας διακοσμημένο με αληθινά διαμάντια, καθώς και μια προσωπική κάρτα σφραγισμένη με κερί.

Το δώρο περιλάμβανε και ένα διακοσμητικό ύφασμα με εκτύπωση εμπνευσμένη από τον κήπο όπου πραγματοποιήθηκε η φωτογράφιση του αρραβώνα του ζευγαριού, δίνοντας ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα στο αναμνηστικό.

Τι πήραν οι καλεσμένοι του γάμου;

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν και οι περίπου 1.000 καλεσμένοι της γαμήλιας τελετής στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν έλαβαν αντίστοιχο δώρο.

Η αυστηρή ασφάλεια που υπήρχε στον χώρο δεν επέτρεψε να διαρρεύσουν περισσότερες πληροφορίες, ωστόσο ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν πως τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες από τον πολυσυζητημένο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι.

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