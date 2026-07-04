Γιατί ο Άνταμ Σάντλερ τέλεσε τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι -Η ιδιαίτερη σχέση τους

Η ιδιαίτερη σχέση του διάσημου ηθοποιού με το ζευγάρι και ο λόγος που βρέθηκε στο πλευρό τους στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής τους

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Γιατί ο Άνταμ Σάντλερ τέλεσε τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι -Η ιδιαίτερη σχέση τους
Invision
LIFESTYLE
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  • Ο Άνταμ Σάντλερ τέλεσε τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι λόγω της στενής προσωπικής σχέσης που έχει με το ζευγάρι και την οικογένειά του.
  • Οι κόρες του Σάντλερ είναι φανατικές θαυμάστριες της Τέιλορ Σουίφτ και έχουν παρακολουθήσει αρκετές συναυλίες της.
  • Ο Τράβις Κέλσι εκφράζει ανοιχτά τον θαυμασμό του για τον Άνταμ Σάντλερ και θεωρεί τον ηθοποιό έναν από τους αγαπημένους του κωμικούς.
  • Η τελετή γάμου στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν συνδύαζε συγκίνηση και χιούμορ, σύμφωνα με τη συνεργασία του Σάντλερ με το ζευγάρι.
  • Η παρουσία του Σάντλερ στην τελετή επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια προσωπική σχέση του με την Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι.
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Έκπληξη προκάλεσε η αποκάλυψη ότι ο Άνταμ Σάντλερ ήταν εκείνος που τέλεσε τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, καθώς πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί το διάσημο ζευγάρι επέλεξε τον γνωστό ηθοποιό αντί κάποιου συγγενή ή στενού φίλου από τον χώρο της μουσικής και του αθλητισμού.

Η στενή σχέση με την Τέιλορ Σουίφτ

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την εκπρόσωπο της τραγουδίστριας, η επιλογή του Άνταμ Σάντλερ μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο ηθοποιός διατηρεί εδώ και χρόνια στενή σχέση με την Τέιλορ Σουίφτ και την οικογένειά του, καθώς οι δύο κόρες του είναι φανατικές θαυμάστριες της ποπ σταρ και έχουν παρακολουθήσει αρκετές συναυλίες της περιοδείας Eras Tour.

Ο ίδιος έχει δηλώσει σε παλαιότερες συνεντεύξεις ότι η Σουίφτ αποτελεί μία από τις ελάχιστες προσωπικότητες που τον κάνουν να νιώθει αμηχανία όταν τη συναντά, ενώ έχει επαινέσει δημόσια τόσο το έργο της όσο και τη σχέση που έχει αναπτύξει με το κοινό της.

Ο αμοιβαίος θαυμασμός με τον Τράβις Κέλσι

Από την άλλη πλευρά, ο Τράβις Κέλσι δεν έχει κρύψει ποτέ τον θαυμασμό του για τον Άνταμ Σάντλερ. Ο παίκτης των Kansas City Chiefs έχει αναφερθεί πολλές φορές στις ταινίες του ηθοποιού, αποκαλύπτοντας ότι μεγάλωσε βλέποντάς τες και θεωρεί τον Σάντλερ έναν από τους αγαπημένους του κωμικούς.

Μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης του ζευγαριού το 2023, ο Σάντλερ ήταν επίσης από τους πρώτους ανθρώπους του Χόλιγουντ που εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους στη σχέση τους.

Η τελετή

Ο Άνταμ Σάντλερ ανέλαβε να τελέσει την τελετή του γάμου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν της Νέας Υόρκης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες συνεργάστηκε με το ζευγάρι για τη διαμόρφωση μιας τελετής που συνδύαζε τη συγκίνηση με το χαρακτηριστικό του χιούμορ.

Η παρουσία του αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της βραδιάς, επιβεβαιώνοντας τη στενή προσωπική σχέση που έχει αναπτύξει με την Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι τα τελευταία χρόνια.

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