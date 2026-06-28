Ο Χάρι Στάιλς κατέρρευσε στη σκηνή του Γουέμπλεϊ λογω του καύσωνα στο Λονδίνο

Οι εικόνες, που τραβήχτηκαν από θαυμαστές και διαδόθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, έδειχναν τον Στάιλς στο πάτωμα για αρκετά δευτερόλεπτα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Χάρι Στάιλς κατέρρευσε στη σκηνή του Γουέμπλεϊ λογω του καύσωνα στο Λονδίνο
Ο Χάρι Στάιλς ποζάρει για τους φωτογράφους κατά την άφιξή του στα Brit Awards 2026 στο Μάντσεστερ της Αγγλίας
Invision
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Χάρι Στάιλς κατέρρευσε στη σκηνή του Γουέμπλεϊ στις 26 Ιουνίου 2026, λόγω πνιγμονής με νερό κατά τη διάρκεια καύσωνα.
  • Η θερμοκρασία στο Λονδίνο έφτασε τους 37,5 °C, ρεκόρ για τον Ιούνιο στη βρετανική πρωτεύουσα.
  • Ο τραγουδιστής συνήλθε γρήγορα, χαιρέτησε το κοινό και αποχώρησε, ενώ η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά.
  • Το στάδιο χαλάρωσε την πολιτική για τα μπουκάλια νερού και παρείχε δωρεάν νερό και αντηλιακό λόγω του καύσωνα.
  • Ο Χάρι Στάιλς έχει προγραμματίσει επιπλέον εμφανίσεις στο Γουέμπλεϊ στα τέλη Ιουνίου και αρχές Ιουλίου.
Snapshot powered by AI

Ο καύσωνας στο Ηνωμένο Βασίλειο βασανίζει ανεξαρτήτως ονόματος και ιδιότητας. Το πρώην μέλος των One Direction δεν ήταν εξαίρεση.

Ο Χάρι Στάιλς κατέρρευσε στη σκηνή του Στάδιου του Γουέμπλεϊ κατά τη διάρκεια της συναυλίας του την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, εν μέσω του καύσωνα, αφού πνίγηκε με νερό ενώ προσπαθούσε να εκτελέσει το γνωστό του κόλπο «φυσητήρα φάλαινας».

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση ανησυχία για την κατάσταση του καλλιτέχνη.

Ο 32χρονος τραγουδιστής πήρε το μπουκάλι νερό του από το πάτωμα της σκηνής, ήπιε μια γουλιά και την έφτυσε αμέσως, για να πέσει στη συνέχεια με την πλάτη.

Οι εικόνες, που τραβήχτηκαν από θαυμαστές και διαδόθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, έδειχναν τον Στάιλς στο πάτωμα για αρκετά δευτερόλεπτα, ενώ προσπαθούσε να χαλαρώσει τη γραβάτα του και χτυπούσε το στήθος του με το χέρι.

Αφού συνήλθε, σηκώθηκε, χαιρέτησε το κοινό και αποχώρησε από τη σκηνή. Η παράσταση συνεχίστηκε.

Η θερμοκρασία στο Λονδίνο άγγιξε τους 37,5 °C την Παρασκευή, ένα νέο ρεκόρ για τον Ιούνιο στη βρετανική πρωτεύουσα.

Οι αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα δεν άργησαν να εμφανιστούν. «Όταν έπεσε στα γόνατα, η καρδιά μου σταμάτησε από την έκπληξη. Ο Χάρι είναι απίστευτος, χωρίς αμφιβολία χρειάζεται τεράστια δύναμη και αντοχή για να εμφανίζεται σε τέτοιες θερμοκρασίες, και παρόλα αυτά δίνει πάντα τον καλύτερό του εαυτό», έγραψε ένας θαυμαστής.

Ένας άλλος χρήστης του X δήλωσε: «Ω, όχι! Πραγματικά, πραγματικά δυσκολευόταν».

Ένας τρίτος ρώτησε: «Γιατί κανείς από την ομάδα του δεν πρόσεξε ότι δυσκολευόταν με τη γραβάτα του; Αυτό είναι πολύ σοβαρό».

Η ανησυχία των θαυμαστών δεν ήταν κάτι καινούργιο. Σε μια προηγούμενη εμφάνιση την ίδια εβδομάδα, ο πρώην μέλος των One Direction έκανε μια παύση για να ζητήσει από το κοινό να προσέχει τον εαυτό του υπό αυτές τις ακραίες συνθήκες.

Το στάδιο χαλάρωσε επίσης την πολιτική του σχετικά με τα μπουκάλια νερού κατά τη διάρκεια του καύσωνα, επέτρεψε την είσοδο μεταλλικών ή σκληρών πλαστικών δοχείων και πρόσφερε νερό στη μισή τιμή και δωρεάν αντηλιακό στα σημεία πληροφόρησης.

Ο Χάρι Στάιλς έχει προγραμματίσει νέες εμφανίσεις στον ίδιο χώρο στις 29 Ιουνίου, καθώς και την 1η, 3η και 4η Ιουλίου.

.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η συγκλονιστική στιγμή που η ένοικος του φλεγόμενου σπιτιού πηδά από το μπαλκόνι

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο - Δύο συλλήψεις

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Νεκρά δύο παιδιά μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο – Είχαν εγκαύματα

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Διασωληνωμένος ο 40χρονος ιδιοκτήτης του πατινιού, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ

20:15WHAT THE FACT

Ζω με έναν υπερφυσικό «φύλακα του σπιτιού» - Ρωσίδα καταγράφει σε βίντεο μυστηριώδη παρουσία

20:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Εντολή καταβολής 617,4 εκατ. ευρώ σε 1.142.948 δικαιούχους για αγροτικές ενισχύσεις Ιουνίου

20:00ΥΓΕΙΑ

Αλκοόλ και ζέστη - Γιατί είναι κακή ιδέα

19:54ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μουντιάλ 2026: Τελείωσαν τα ψέματα, τώρα αρχίζει το τουρνουά - Οι δύο όψεις του ταμπλό των «32» και η ευκαιρία της Αργεντινής του Μέσι

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Η αστυνομία δροσίζει με κανόνια νερού τα πλήθη που «λιώνουν» από τη ζέστη

19:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Rally Acropolis: Ο Γάλλος Οζιέ πήρε την νίκη σε ένα δραματικό φινάλε

19:24LIFESTYLE

Ο Χάρι Στάιλς κατέρρευσε στη σκηνή του Γουέμπλεϊ λογω του καύσωνα στο Λονδίνο

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο καιρός τρελάθηκε: Μετά από 10 μέρες καύσωνα, χαλαζόπτωση και κεραυνοί σάρωσαν το Παρίσι - Χτυπήθηκε ο Πύργος του Άιφελ

19:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε πριν από μία συνέντευξη για δουλειά

19:00ΥΓΕΙΑ

Από τον Έπσταϊν στη Wall Street: Η σκοτεινή ψυχολογία του πώς το χρήμα δημιουργεί τέρατα

18:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα δικηγορικό γραφείο με δικηγόρους ΑΙ κέρδισε μια δικαστική υπόθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο

18:38WHAT THE FACT

«Πάρτι» λευκών καρχαριών με κουφάρι φάλαινας - Μοναδικά πλάνα από drone

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία για τον Λούκας Τρέχο: Ο ποδοσφαιριστής που έπαιξε στον Ατρόμητο έχασε τη σύζυγο και τα τρία του παιδιά στον σεισμό

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση βίσωνα σε 12χρονο στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone - Η πρώτη για το 2026

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Νυχτερινή επιδρομή και συλλήψεις για διαφθορά στο Ιράκ - «Μίλησε» ο πρώην υφυπουργός Πετρελαίου

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Συγκλονιστικές εικόνες από το φλεγόμενο διώροφο κτήριο: Ο ένας ένοικος πρόλαβε και βγήκε, η σύζυγός του πήδηξε από το μπαλκόνι και την έπιασαν περαστικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία για τον Λούκας Τρέχο: Ο ποδοσφαιριστής που έπαιξε στον Ατρόμητο έχασε τη σύζυγο και τα τρία του παιδιά στον σεισμό

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Συγκλονιστικές εικόνες από το φλεγόμενο διώροφο κτήριο: Ο ένας ένοικος πρόλαβε και βγήκε, η σύζυγός του πήδηξε από το μπαλκόνι και την έπιασαν περαστικοί

16:24LIFESTYLE

Αιμιλία Καναρέλη: Η συγκλονιστική ιστορία της τραγουδίστριας -Γεννήθηκε χωρίς στόμα, μύτη και υπερώα

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Διασωληνωμένος ο 40χρονος ιδιοκτήτης του πατινιού, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τζο Μπάιντεν: Θλιβερή εικόνα του πρώην πλανητάρχη σε γκαλά - Μετά βίας όρθιος έψαχνε την έξοδο

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο και άδοξο ταξίδι του «Αίολος Κεντέρης»: Η στιγμή που καταλήγει σε διαλυτήριο της Τουρκίας για παλιοσίδερα

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Βερολίνο: Παιδιά αλυσοδεμένα σε πομπή για την Ασούρα στους 40°C

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στην Ταϊλάνδη: Για 20 δολάρια σκότωσε και έκρυψε σε βαλίτσα τη 17χρονη, ο 45χρονος Αυστραλός

16:54ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζουν» στις Βρυξέλλες με την Ούρσουλα: Το ξαφνικό sms για τον κλιματισμό που δεν αγγίζει τα γραφεία της

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς τα κινητά βοήθησαν τη Google να ειδοποιήσει εκατομμύρια ανθρώπους πριν τους σεισμούς

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Νεκρά δύο παιδιά μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο – Είχαν εγκαύματα

18:38WHAT THE FACT

«Πάρτι» λευκών καρχαριών με κουφάρι φάλαινας - Μοναδικά πλάνα από drone

19:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Rally Acropolis: Ο Γάλλος Οζιέ πήρε την νίκη σε ένα δραματικό φινάλε

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η συγκλονιστική στιγμή που η ένοικος του φλεγόμενου σπιτιού πηδά από το μπαλκόνι

20:15WHAT THE FACT

Ζω με έναν υπερφυσικό «φύλακα του σπιτιού» - Ρωσίδα καταγράφει σε βίντεο μυστηριώδη παρουσία

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο καιρός τρελάθηκε: Μετά από 10 μέρες καύσωνα, χαλαζόπτωση και κεραυνοί σάρωσαν το Παρίσι - Χτυπήθηκε ο Πύργος του Άιφελ

17:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κασσελάκης: «Εγώ ζήτησα από την Τζάκρη να παραιτηθεί»

20:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Εντολή καταβολής 617,4 εκατ. ευρώ σε 1.142.948 δικαιούχους για αγροτικές ενισχύσεις Ιουνίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ