Ο Χάρι Στάιλς κατέρρευσε στη σκηνή του Γουέμπλεϊ λογω του καύσωνα στο Λονδίνο

Ο Χάρι Στάιλς ποζάρει για τους φωτογράφους κατά την άφιξή του στα Brit Awards 2026 στο Μάντσεστερ της Αγγλίας

Snapshot Ο Χάρι Στάιλς κατέρρευσε στη σκηνή του Γουέμπλεϊ στις 26 Ιουνίου 2026, λόγω πνιγμονής με νερό κατά τη διάρκεια καύσωνα.

Η θερμοκρασία στο Λονδίνο έφτασε τους 37,5 °C, ρεκόρ για τον Ιούνιο στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ο τραγουδιστής συνήλθε γρήγορα, χαιρέτησε το κοινό και αποχώρησε, ενώ η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά.

Το στάδιο χαλάρωσε την πολιτική για τα μπουκάλια νερού και παρείχε δωρεάν νερό και αντηλιακό λόγω του καύσωνα.

Ο Χάρι Στάιλς έχει προγραμματίσει επιπλέον εμφανίσεις στο Γουέμπλεϊ στα τέλη Ιουνίου και αρχές Ιουλίου. Snapshot powered by AI

Ο καύσωνας στο Ηνωμένο Βασίλειο βασανίζει ανεξαρτήτως ονόματος και ιδιότητας. Το πρώην μέλος των One Direction δεν ήταν εξαίρεση.

Ο Χάρι Στάιλς κατέρρευσε στη σκηνή του Στάδιου του Γουέμπλεϊ κατά τη διάρκεια της συναυλίας του την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, εν μέσω του καύσωνα, αφού πνίγηκε με νερό ενώ προσπαθούσε να εκτελέσει το γνωστό του κόλπο «φυσητήρα φάλαινας».

Harry acidentalmente se engasgou durante o whale no show hoje #TogetherTogetherLondon pic.twitter.com/rPtIZC6VHU — Harry Styles Brasil (@harrysbrasil) June 26, 2026

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση ανησυχία για την κατάσταση του καλλιτέχνη.

Ο 32χρονος τραγουδιστής πήρε το μπουκάλι νερό του από το πάτωμα της σκηνής, ήπιε μια γουλιά και την έφτυσε αμέσως, για να πέσει στη συνέχεια με την πλάτη.

Οι εικόνες, που τραβήχτηκαν από θαυμαστές και διαδόθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, έδειχναν τον Στάιλς στο πάτωμα για αρκετά δευτερόλεπτα, ενώ προσπαθούσε να χαλαρώσει τη γραβάτα του και χτυπούσε το στήθος του με το χέρι.

Αφού συνήλθε, σηκώθηκε, χαιρέτησε το κοινό και αποχώρησε από τη σκηνή. Η παράσταση συνεχίστηκε.

Omg! Harry styles was choking at his concert yesterday! Why didn’t any of his team notice that he was struggling with his tie? This is so bad. pic.twitter.com/GgKq9lATHZ — jxxn (@stillwater4u) June 27, 2026

Η θερμοκρασία στο Λονδίνο άγγιξε τους 37,5 °C την Παρασκευή, ένα νέο ρεκόρ για τον Ιούνιο στη βρετανική πρωτεύουσα.

Οι αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα δεν άργησαν να εμφανιστούν. «Όταν έπεσε στα γόνατα, η καρδιά μου σταμάτησε από την έκπληξη. Ο Χάρι είναι απίστευτος, χωρίς αμφιβολία χρειάζεται τεράστια δύναμη και αντοχή για να εμφανίζεται σε τέτοιες θερμοκρασίες, και παρόλα αυτά δίνει πάντα τον καλύτερό του εαυτό», έγραψε ένας θαυμαστής.

Ένας άλλος χρήστης του X δήλωσε: «Ω, όχι! Πραγματικά, πραγματικά δυσκολευόταν».

Ένας τρίτος ρώτησε: «Γιατί κανείς από την ομάδα του δεν πρόσεξε ότι δυσκολευόταν με τη γραβάτα του; Αυτό είναι πολύ σοβαρό».

Η ανησυχία των θαυμαστών δεν ήταν κάτι καινούργιο. Σε μια προηγούμενη εμφάνιση την ίδια εβδομάδα, ο πρώην μέλος των One Direction έκανε μια παύση για να ζητήσει από το κοινό να προσέχει τον εαυτό του υπό αυτές τις ακραίες συνθήκες.



Το στάδιο χαλάρωσε επίσης την πολιτική του σχετικά με τα μπουκάλια νερού κατά τη διάρκεια του καύσωνα, επέτρεψε την είσοδο μεταλλικών ή σκληρών πλαστικών δοχείων και πρόσφερε νερό στη μισή τιμή και δωρεάν αντηλιακό στα σημεία πληροφόρησης.

Ο Χάρι Στάιλς έχει προγραμματίσει νέες εμφανίσεις στον ίδιο χώρο στις 29 Ιουνίου, καθώς και την 1η, 3η και 4η Ιουλίου.

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