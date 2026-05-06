Η Ryanair ζητά απαγόρευση του αλκοόλ στα αεροδρόμια - Ποιες είναι οι προβληματικές πτήσεις

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Michael O'Leary, ζήτησε να απαγορευτεί η πώληση αλκοολούχων ποτών τις πρώτες πρωινές ώρες στα αεροδρόμια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία αναγκάζεται να εκτρέπει σχεδόν μία πτήση την ημέρα λόγω απειθαρχίας επιβατών.

Ο επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας υποστήριξε ότι τα προβλήματα προκαλούνται κυρίως από μεθυσμένους επιβάτες και πρότεινε, για την αποφυγή περιστατικών, να περιοριστεί σε δύο ο αριθμός των αλκοολούχων ποτών που μπορεί να αγοράσει κάθε επιβάτης.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί στα μπαρ των αεροδρομίων σερβίρουν μπύρες στις πέντε ή έξι το πρωί», δήλωσε ο O'Leary στους Times. Όπως εξήγησε, σε περιπτώσεις καθυστερήσεων και αναμονής, πολλά καταστήματα συνεχίζουν να σερβίρουν αλκοόλ στους επιβάτες, μεταφέροντας τελικά το πρόβλημα στις αεροπορικές εταιρείες.

Η Ryanair είχε ήδη ανακοινώσει από πέρυσι πρόστιμο 500 ευρώ για «προβληματικούς επιβάτες» των οποίων η συμπεριφορά οδηγεί σε αποβίβαση από το αεροσκάφος. Ο O'Leary έχει επανειλημμένα καταγγείλει περιστατικά που σχετίζονται με κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών κατά τη διάρκεια πτήσεων.

Πρόταση για περιορισμό κατανάλωσης

Στόχος είναι επίσης να περιοριστεί σε δύο ο αριθμός των αλκοολούχων ποτών που αγοράζονται στα αεροδρόμια, με τη χρήση της κάρτας επιβίβασης ως μέσο ελέγχου.

Το 2024, ο διευθύνων σύμβουλος είχε επισημάνει ότι ιδιαίτερα προβληματικές είναι οι πτήσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και προορισμών όπως η Ίμπιζα. Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν από δέκα χρόνια η Ryanair κατέγραφε περίπου μία εκτροπή πτήσης την εβδομάδα για λόγους πειθαρχίας, ενώ σήμερα ο αριθμός αυτός πλησιάζει τη μία την ημέρα.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 36 χώρες και στοχεύει να φτάσει τα 300 εκατομμύρια επιβάτες έως το 2034, από περίπου 200 εκατομμύρια που μετέφερε την περίοδο 2024-2025.

Διαβάστε επίσης