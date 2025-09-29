Πτήση της Ryanair έκανε έκτακτη προσγείωση στη Γαλλία λόγω επεισοδίων από επιβάτες

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Ryanair από το Λούτον προς το Αλικάντε, όταν ομάδα Βρετανών που ταξίδευε για μπάτσελορ προκάλεσε σοβαρά επεισόδια.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή και οδήγησε τον πιλότο να εκτρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Τουλούζης, όπου αστυνομικοί επιβιβάστηκαν για να απομακρύνουν τους ταραξίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, η παρέα είχε αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα ήδη πριν από την απογείωση, αγνοώντας οδηγίες ασφαλείας και ενοχλώντας συνεπιβάτες. Κατά τη διάρκεια της πτήσης η κατάσταση επιδεινώθηκε, με κατανάλωση αλκοόλ, προσβλητικά σχόλια μπροστά σε παιδιά και ακόμη και σωματικές συμπλοκές. Ορισμένοι μάλιστα επιβάτες κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν φτυσίματα και κλωτσιές.

Μετά την προσγείωση στην Τουλούζη, η αστυνομία επενέβη για να απομακρύνει τους εμπλεκόμενους. Η επιχείρηση δεν ήταν χωρίς εντάσεις, καθώς κάποιοι αντιστάθηκαν στη σύλληψη, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει έναν άνδρα να παλεύει με αστυνομικούς, με τον γιο του να παρεμβαίνει φωνάζοντας υπέρ του. Και οι δύο συνελήφθησαν.