Πειραιά: Σύλληψη 41χρονου οδηγού ταξί - Εντοπίστηκε με πλαστή άδεια οδήγησης

Στη σύλληψη ενός 41χρονου οδηγού ταξί προχώρησαν χθες το απόγευμα (16/4) στελέχη της Λιμενικής Αρχής Τζελέπη, κατά τη διάρκεια ελέγχων στον επιβατικό λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με τις Aρχές, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε επιβατηγό δημόσιας χρήσης όχημα (ταξί), ο οδηγός παρουσίασε ειδική άδεια οδήγησης, η οποία κρίθηκε ύποπτη ως προς τη γνησιότητά της. Κατόπιν διερεύνησης, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για πλαστό έγγραφο.

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και χρήση πλαστού πιστοποιητικού, σύμφωνα με τα άρθρα 216 και 217 του Ποινικού Κώδικα.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο και προχώρησε στην κατάσχεση του πλαστού εγγράφου.