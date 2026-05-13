Δίκη για την υπόθεση της Λιβύης: Η εισαγγελία ζητά εκ νέου επταετή φυλάκιση για τον Νικολά Σαρκοζί

Η εισαγγελία ζήτησε εκ νέου σήμερα στο Παρίσι την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί σε επτά χρόνια φυλάκισης , δύο χρόνια περισσότερα από την ποινή που τελικά επιβλήθηκε σε πρώτο βαθμό για την φερόμενη χρηματοδότηση της νικηφόρας προεδρικής του εκστρατείας του 2007 από τη Λιβύη.

Μετά την καταδίκη του στο ποινικό δικαστήριο του Παρισιού, ο Νικολά Σαρκοζί έγινε ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της Δημοκρατίας που φυλακίστηκε, περνώντας είκοσι ημέρες πίσω από τα κάγκελα μετά την αρχική του καταδίκη. Το εφετείο αναμένεται να εκδώσει την ετυμηγορία του στις 30 Νοεμβρίου. Μετά από δύο μήνες ακροάσεων, η δίκη έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί σε δύο εβδομάδες, μετά τις τελικές αγορεύσεις των δικηγόρων των δέκα κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκπροσωπούν τον Νικολά Σαρκοζί.