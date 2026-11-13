Συγκινητικό χειροκρότημα: Τρίχρονη νίκησε τον καρκίνο και χτυπάει το εορταστικό καμπανάκι

Snapshot Μια τρίχρονη στο Χιούστον του Τέξας νίκησε τον καρκίνο μετά από χειρουργική επέμβαση και επτά κύκλους χημειοθεραπείας.

Η διάγνωση έγινε μετά από εξετάσεις που αποκάλυψαν όγκο Wilms, τον πιο συνηθισμένο καρκίνο των νεφρών σε νήπια.

Η μικρή Josey χτύπησε το εορταστικό καμπανάκι του νοσοκομείου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της θεραπείας της.

Το προσωπικό του νοσοκομείου και η οικογένεια της Josey τη στήριξαν συγκινητικά κατά τη διάρκεια της πορείας της.

Το νοσοκομείο ευχήθηκε στην Josey και την οικογένειά της καλή συνέχεια σε αυτή τη νέα, υγιή φάση της ζωής της. Snapshot powered by AI

Στα γιορτινά ντύθηκε ένα νοσοκομείο στο Χιούστον του Τέξας, για την πλήρη απαλλαγή ενός παιδιού τριών ετών από τον καρκίνο μετά από χειρουργική επέμβαση και αρκετούς γύρους χημειοθεραπείας.

Σε συγκλονιστικά πλάνα, το κοριτσάκι τρέχει χαρούμενα την Πέμπτη και χτυπάει το εορταστικό καμπανάκι, που σηματοδοτεί τη νίκη της ενάντια στον καρκίνο με το προσωπικό του νοσοκομείου να βρίσκεται συγκεντρωμένο και εμφανώς συγκινημένο, να ενθαρρύνει τη μικρούλα στη διαδρομή της.

Heartwarming footage shows the moment hospital staff cheered on a three-year-old girl as she rang a celebratory bell to signal that she is cancer free after surgery and several rounds of chemotherapy in Houston, Texas. https://t.co/YUXZpAGy9a — ABC News (@ABC) November 12, 2026

Το νοσοκομείο ανέφερε ότι η τρίχρονη Josey Linsalata είχε επισκεφτεί παιδίατρο τον Μάιο, αφού η αδελφή της είχε προσβληθεί από μονοπυρήνωση.

Η Josey παρουσίασε πυρετό και παραπονέθηκε για πόνο στην κοιλιά. Μέσω εξετάσεων και αιματολογικών αναλύσεων, οι γιατροί ανακάλυψαν ότι η Josey δεν είχε μονοπυρήνωση, αλλά έναν όγκο Wilms, τον πιο συνηθισμένο τύπο καρκίνου των νεφρών που διαγιγνώσκεται σε νήπια. Η Josey υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και επτά κύκλους χημειοθεραπείας, ανέφερε το Children’s Memorial. «Αυτή η πορεία έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της, τους φίλους της και την ομάδα φροντίδας της, η τριών ετών Josey χτύπησε το κουδούνι για να σηματοδοτήσει ότι έχει ολοκληρώσει επίσημα τη θεραπεία της», ανέφερε το νοσοκομείο.

«Ευχόμαστε στην Τζόσι και στην οικογένειά της τα καλύτερα, καθώς ξεκινά αυτό το νέο, υγιές κεφάλαιο της ζωής της!»

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