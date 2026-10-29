Viral βίντεο: Χοροί και τραγούδια για την ανάρρωση του τελευταίου ασθενούς σε κέντρο Έμπολα

Σε πανηγυρισμούς με χορούς και τραγούδια ξέσπασαν εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας σε ένα κέντρο θεραπείας του Έμπολα στο Κονγκό, μετά την πλήρη ανάρρωση και την αποχώρηση του τελευταίου ασθενούς.

Το βίντεο που έγινε viral δείχνει εργαζόμενους στον τομέα της υγείας να χορεύουν Λινγκάλα ( ένα είδος κονγκολέζικης ρούμπα) μαζί με τον τελευταίο ασθενή που θεραπεύτηκε πλήρως από τον ιό.

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Το τελευταίο ξέσπασμα της επιδημίας ξεκίνησε από κέντρο που διαχειρίζεται η οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» στο Μονγκουάλου. Η θανατηφόρα επιδημία που προκαλείται από το σπάνιο στέλεχος Μπουντιμπούγιο του ιού Έμπολα έχει πλέον ξεπεράσει τις 10.000 περιπτώσεις, με σχεδόν 5.000 απώλειες ζωών σε τέσσερις αφρικανικές χώρες.

Η επιδημία, η οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα μέσα Μαΐου, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη και πιο θανατηφόρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ξεπερνώντας ακόμη και την επιδημία του 2018-2020. Μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, η χώρα είχε καταγράψει ένα ακατέργαστο ποσοστό θνησιμότητας περίπου 48%, με σχεδόν μία στις δύο επιβεβαιωμένες περιπτώσεις να καταλήγει σε θάνατο.

Ο ιός Έμπολα εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό το 1976, και η χώρα βιώνει σήμερα την 17η επιδημία της νόσου. Η τρέχουσα επιδημία Έμπολα οφείλεται στο στέλεχος «Bundibugyo», το οποίο προκαλεί θάνατο σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 21% και 50% των μολύνσεων.

Τα άτομα που προσβάλλονται παρουσιάζουν συνήθως μυϊκούς πόνους, υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο και πονόλαιμο, καθώς και έμετο και διάρροια. Ο ιός μεταδίδεται μέσω της άμεσης έκθεσης σε σωματικά υγρά, αίμα ή εμετό από μολυσμένα άτομα, για παράδειγμα, ή μέσω της επαφής με τα πτώματα όσων έχουν πεθάνει από τη νόσο. Δεν υπάρχει προς το παρόν θεραπεία, αν και ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αγωνίζονται να αναπτύξουν ένα εμβόλιο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που η επιδημία επιδεινωθεί περαιτέρω.