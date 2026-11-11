Τέσσερις νέες σειρές παίρνουν θέση στην prime time το 2027

Snapshot Τέσσερις νέες τηλεοπτικές σειρές μυθοπλασίας προγραμματίζονται για την prime time του 2027 από τα ελληνικά κανάλια MEGA, ALPHA και ΑΝΤ1.

Το MEGA θα παρουσιάσει το σίριαλ εποχής «Κανακαρά», που αναδεικνύει τη μητριαρχία στα Δωδεκάνησα της δεκαετίας του 1950 μέσω της ιστορίας δύο δίδυμων αδελφών.

Ο ALPHA μεταθέτει για το δεύτερο μισό της σεζόν την πρεμιέρα του «Για σένα», μια σειρά με μυστήρια και συγκρούσεις γύρω από την αναζήτηση της αλήθειας και οικογενειακά μυστικά.

Ο ALPHA θα προβάλλει επίσης το «Το Σώμα της», μια σειρά που εστιάζει στην παρένθετη κύηση, τη μητρότητα και τη γυναικεία αυτοδιάθεση, με πρωταγωνίστριες τη Ντάνη Γιαννακοπούλου και την Κλέλια Ανδριολάτου.

Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζει τη σειρά «Σπιλιάδες», με θέμα την απώλεια μνήμης και την ταυτότητα, όπου μια γυναίκα που θεωρείται νεκρή αναζητά ποια ζωή της ανήκει πραγματικά. Snapshot powered by AI

Το κοινό μπορεί να έχει κάνει τις τηλεοπτικές του επιλογές για το πρώτο μισό της σεζόν, ωστόσο τα κανάλια δεν έχουν πει ακόμη την τελευταία τους κουβέντα! Ο Νοέμβριος είναι παραδοσιακά ο μήνας κατά τον οποίο τα στελέχη διαμορφώνουν το πρόγραμμα για το δεύτερο μισό της χρονιάς και η μυθοπλασία θα συνεχίσει να έχει την τιμητική της. Τέσσερις νέες σειρές βρίσκονται ήδη στον σχεδιασμό των καναλιών για το 2027, με δυνατές ιστορίες, ενδιαφέρουσες θεματικές και γνωστά ονόματα μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Στο MEGA, με τη βαριά παράδοση στην ταινιοθήκη, στις αρχές του 2027 θαδούμε την πρεμιέρα του σίριαλ εποχής «Κανακαρά». Σε σκηνοθεσία ΣτάμουΤσάμη και σενάριο Σοφίας Καζαντζιάν και Μάριου Ιορδάνου, η νέα παραγωγή έρχεται να φωτίσει μια αθέατη πτυχή της ελληνικής παράδοσης, μέσα από μια ιστορία όπου o άγραφος νόμος γίνεται πεπρωμένο.

Στα Δωδεκάνησα της δεκαετίαςτου 50’, σε έναν τόπο όπου η μητριαρχία αποτελούσε τρόπο ζωής, η πρωτότοκη κόρη κληρονομούσε το σπίτι, την περιουσία και την ευθύνη για την ευημερία όλων. Ήταν η Κανακαρά της οικογένειας.

Αντίθετα, η μικρότερη αδελφή όφειλε να μείνει στο πλευρό της, δεμένη σαν σκιά, μέχρι να δημιουργήσει το δικό της σπιτικό. Σύμφωνα με την ιστορία οι δίδυμες αδελφές Ερινιά και Σοφία γεννιούνται με διαφορά λίγων λεπτών. Λίγα λεπτά που αρκούν για να χαράξουν δύο εντελώς διαφορετικές ζωές. Όταν η Ερινιά συνειδητοποιεί πως αδυνατεί να αποκτήσει παιδί, ζητά από τη Σοφία μια θυσία που ξεπερνά κάθε όριο. Η επιθυμία αυτή της πρωτότοκης θα δοκιμάσει τα όρια της αγάπης και θα κλονίσει τον δεσμό των δύο αδελφών.

Έβελυν Ασουάντ, Εριφύλη Κιτζόγλου, Νίκος Λεκάκης, Γιώργος Καραμίχος, Χριστίνα Αλεξανιάν, Νίκος Αρβανίτης, Ελένη Βεργέτη, Στέλλα Γκίκα, Μάριος Ιορδάνου, Σοφία Καζαντζιάν, Σταύρος Καραγιάννης, Θανάσης Καφενταράκης, Ελένη Κοκκίδου, Νεφέλη Κουρή, Λήδα Κουτσοδασκάλου, Κατερίνα Κούτχια, Στέφανος Κυριακίδης, Νίκος Νικολάου, Σταυριανός Ξενουδάκης, Μιχάλης Οικονόμου, Ιωάννης Παπαζήσης, Βλάσης Πασιούδης, Τίτος Πίνακας, Σπύρος Τσεκούρας, θα κρατήσουν τους βασικούς ρόλους.

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Για το δεύτερο μισό της σεζόν μετατίθεται η πρεμιέρα του «Για σένα» στον ALPHA. Ο Φίλιππος (Κίμων Κουρής) και η Μελίνα (Ειρήνη Αγγελοπούλου) ξεκινούν από δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Εκείνος αναζητά απαντήσεις για τη γυναίκα του. Εκείνη παλεύει να προστατεύσει ένα παιδί. Οι δρόμοι τους συναντιούνται σε μια αλήθεια που κανείς από τους δύο δεν γνωρίζει ολόκληρη. Όσο όμως πλησιάζουν τη Μυρτώ, πλησιάζουν και ο ένας τον άλλον. Και όσο τα μυστικά αποκαλύπτονται τόσο περισσότεροι άνθρωποι έχουν λόγο να τα κρατήσουν θαμμένα. Η Λήδα (Ευγενία Δημητροπούλου) βρίσκεται στην καρδιά ενός μυστηρίου που απειλεί όσα έχτισε. Ο Χάρης (Νικόλας Παπαγιάννης) παίζει το δικό του επικίνδυνο παιχνίδι. Ο Μιχάλης (Νίκος Πουρσανίδης) κουβαλά το δικό του παρελθόν. Η Έλενα (Μαρία Τζομπανάκη), η γυναίκα που κράτησε μόνη της την οικογένεια όρθια, ξέρει πως κάποια μυστικά του παρελθόντος δεν μένουν θαμμένα για πάντα. Και γύρω τους, έρωτες, συμμαχίες, συγκρούσεις και προδοσίεςφέρνουν στο φως νέα κομμάτια μιας ιστορίας που κανείς δεν γνωρίζει ολόκληρη.

Το ίδιο διάστημα θα κάνει πρεμιέρα και το σίριαλ «Το Σώμα της». Πρόκειται για μια σύγχρονη ιστορία με επίκεντρο δύο γυναίκες, μια συμφωνία που θα αλλάξει τη ζωή τους και ένα από τα πιο σύνθετα ζητήματα της εποχής μας, την παρένθετη κύηση.

Η νέα παραγωγή του ALPHA αφηγείται μια σύγχρονη ιστορία με επίκεντρο τη μητρότητα, τη γυναικεία αυτοδιάθεση και τις ανθρώπινες σχέσεις, θέτοντας ερωτήματα για τα όρια των προσωπικών επιλογών και τις συνέπειές τουςστη ζωή των ανθρώπων.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τη Ντάνη Γιαννακοπούλου, την Κλέλια Ανδριολάτου τον Έκτορα Λιάτσο, τον Γιάννη Νιάρρο, τον Αλέξανδρο Λογοθέτη και τον Νικολάκη Ζεγκίνογλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Στέφανος Μπλάτσος, το σενάριο η Πέννυ Φυλακτάκη, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η Foss.

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Και ο ΑΝΤ1, όμως, ετοιμάζει την ήδη πολυδιαφημισμένη σειρά «Σπιλιάδες» με τον Γιώργο Παπαβασιλείου να υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη Μαρία Γεωργιάδου το σενάριο. Όταν μία γυναίκα θεωρείται νεκρή μετά από μιακαταιγίδα, «ξαναγεννιέται» σε έναν άλλο τόπο χωρίς μνήμη, την ώρα που η καλύτερή της φίλη προσπαθεί να κλέψει τη ζωή της. Ανάμεσα σε δύο κόσμους, όταν θυμηθεί ποια είναι, θα πρέπει να επιλέξει ποια ζωή είναι πραγματικά δική της.

Πρωταγωνιστούν: Ντένια Ψυλλιά, Γιάννης Κουκουράκης, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Γιάννης Καράμπαμπας, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Ρένος Χαραλαμπίδης, Βασίλης Κουκαλάνι, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Σταύρος Σβήγκος.

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