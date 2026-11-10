Η Ναταλία Δραγούμη και η νοσταλγική ανατριχίλα του καλοκαιριού

Snapshot Η Ναταλία Δραγούμη εξέφρασε νοσταλγία για το καλοκαίρι μέσω ανάρτησης στα social media.

Περιέγραψε τη στιγμή που ένιωσε ανατριχίλα καλοκαιριού ενώ ήταν ντυμένη με κάλτσες και πουλόβερ στο σπίτι της.

Η ανάρτησή της αναφέρεται στις καλοκαιρινές στιγμές της στην Ίο.

Η καθημερινότητα έχει πλέον επιστρέψει σε φθινοπωρινούς ρυθμούς, προκαλώντας τη νοσταλγία της. Snapshot powered by AI

Η νοσταλγία για το καλοκαίρι επέστρεψε στη σκέψη της Ναταλίας Δραγούμη, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια αυθόρμητη ανάμνησή της μέσα από τα social media.

Η ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή που, ενώ καθόταν στον καναπέ του σπιτιού της φορώντας κάλτσες και πουλόβερ, ένιωσε ξαφνικά νοσταλγία για τις καλοκαιρινές ημέρες.

«Εκεί που καθόμουν στον καναπέ με κάλτσες και πουλοβεράκι σπιτιού, μούρθε ξαφνικά μια νοσταλγική ανατριχίλα καλοκαιριού…», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με τα hashtags #summer2026, #ios και #greece.

Η αναφορά στην Ίο παραπέμπει στις καλοκαιρινές της στιγμές στο νησί, τις οποίες φαίνεται πως θυμήθηκε με νοσταλγία, καθώς η καθημερινότητα έχει πλέον επιστρέψει στους φθινοπωρινούς ρυθμούς.

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