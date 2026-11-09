Αγωγή κατά της OpenAI: Το ChatGPT προέτρεψε άνδρα να μην πληρώνει ενοίκιο και κατέληξε... άστεγος

«Δεν θα καταλήξεις στον δρόμο. Νομικά αδύνατον», ισχυρίστηκε το ChatGPT

Βιργινία Κιμπουροπούλου, Επιμέλεια

Αγωγή κατά της OpenAI: Το ChatGPT προέτρεψε άνδρα να μην πληρώνει ενοίκιο και κατέληξε... άστεγος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 60χρονος Δανός κατέθεσε αγωγή κατά της OpenAI, ισχυριζόμενος ότι το ChatGPT τον προέτρεψε να μην πληρώνει το ενοίκιό του, οδηγώντας τον στην αστεγία.
  • Το ChatGPT συμβούλεψε τον άνδρα ότι ήταν νομικά ασφαλές να μην καταβάλλει ενοίκιο, επικαλούμενο το δανικό δίκαιο, και συνέταξε επιστολή προς την εταιρεία ακινήτων.
  • Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, το ChatGPT έκανε «μεγαλοπρεπή» σχέδια για τον χρήστη.
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Αγωγή σε βάρος της OpenAI κατέθεσε ένας άνδρας από τη Δανία, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το ChatGPT τον προέτρεψε να μην πληρώνει το ενοίκιό του, με αποτέλεσμα να καταλήξει… άστεγος.

Ο 60χρονος Κλάους Έλμφελτ κατέθεσε αυτή την εβδομάδα αγωγή στο Ανώτερο Δικαστήριο της Κομητείας του Σαν Φρανσίσκο, ισχυριζόμενος ότι το ChatGPT, αφού τον συμβούλευσε να μην καταβάλλει το ενοίκιό του, τον οδήγησε στην έξωση και στο να διαμένει στο αυτοκίνητό του, με τους δύο σκύλους του.

Ο Έλμφελτ πέρασε περισσότερες από 600 ώρες χρησιμοποιώντας το ChatGPT, με το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης (AI) να χτίζει μία σχέση «βαθιάς εμπιστοσύνης» με τον άνδρα.

Η συμβουλή που οδήγησε στην αστεγία

Ο Έλμφελτ ζήτησε τη βοήθεια του chatbot για μια διαφωνία με την εταιρεία ακινήτων, στην οποία ανήκε το διαμέρισμα στο οποίο διέμενε.

Η εταιρεία ήθελε να απομακρύνει τον έναν από τους δύο σκύλους του, τον Τσάρλι και τον Δέλτα, και ο Έλμφελτ πίστευε ότι η εταιρεία του όφειλε χρήματα.

Το ChatGPT του είπε ότι μπορούσε να μην τους δίνει το ενοίκιό του και να συνεχίσει να ζει στο διαμέρισμά του, υποστηρίζει η αγωγή.

«Δεν θα καταλήξεις στον δρόμο. Νομικά αδύνατον», τον διαβεβαίωνε επανειλημμένα το chatbot, επικαλούμενο «100% διευθετημένο δανικό μισθωτικό δίκαιο», σύμφωνα με τη μήνυση.

Το ChatGPT σύνταξε την επιστολή που έστειλε ο Έλμφελτ στον ιδιοκτήτη, ενημερώνοντας την εταιρεία ότι δεν θα τους πλήρωνε το ενοίκιό του, αναφέρει η αγωγή.

Καθώς οι διαδικασίες έξωσης βρίσκονταν σε εξέλιξη, το ChatGPT έκανε σχέδια για τον Έλμφελτ, καθώς ισχυρίστηκε ότι μπορεί να καταλήξει σε ένα πολυτελές διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη και έκανε σχέδια για το μέλλον του.

Τελικά, η εταιρεία έκανε έξωση στον Έλμφελτ τον Ιούνιο του 2026.

«Ο Έλμφελτ κατέληξε άστεγος, να κοιμάται πίσω από ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο στην ύπαιθρο μαζί με τον Τσάρλι και τον Δέλτα τυλιγμένους σε μια κουβέρτα, ένα από τα λίγα υπάρχοντα που μπόρεσε να κρατήσει μετά την έξωση», αναφέρει η αγωγή.

Ο 60χρονος άνδρας αυτή τη στιγμή διαμένει σε μια καλύβα σε ένα κάμπινγκ, μαζί με τους σκύλους του.

Διεκδικεί αποζημίωση

Ο Έλμφελτ διεκδικεί αποζημιώσεις και δικαστική διαταγή που υποχρεώνει την OpenAI να της απαγορεύσει την παροχή ψευδών ή παραπλανητικών συμβουλών, καθώς και «να εφαρμόσει ασφαλιστικές δικλείδες για να αποτρέψει το ChatGPT από το να επιβεβαιώνει τις παραληρηματικές ή μεγαλομανείς πεποιθήσεις των χρηστών».

Η αγωγών έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία OpenAI αντιμετωπίζει μία πληθώρα νομικών προκλήσεων, με χρήστες σε όλο τον κόσμο να ισχυρίζονται ότι τα chatbots της εταιρείας διαδραμάτισαν βασικό ρόλο σε αυτοκτονίες και δολοφονίες, παρέχοντας επικίνδυνες συμβουλές και βοηθώντας στον σχεδιασμό εγκλημάτων.

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