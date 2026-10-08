Πώς μπορείς να βάλεις το ChatGPT στο Word, στο Excel και στο PowerPoint

Το ChatGPT έχει πλέον επίσημο add-in για το Word, ώστε να το χρησιμοποιείς απευθείας μέσα στα έγγραφά σου.

Για να το κατεβάσεις άνοιξε ένα browser, πήγαινε στο Microsoft Marketplace και αναζήτησε το ChatGPT.

Δες πώς θα γίνει η υπόλοιπη διαδικασία στο βίντεο που ακολουθεί: