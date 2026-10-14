ΗΠΑ: Οκτώ Πολιτείες έκαναν αγωγή στην OpenAI υποστηρίζοντας ότι το ChatGPT βλάπτει τα παιδιά

Ζητείται να δοθεί εντολή στην OpenAI να κάνει αλλαγές στη λειτουργία του ChatGPT για τα παιδιά

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Οκτώ Πολιτείες έκαναν αγωγή στην OpenAI υποστηρίζοντας ότι το ChatGPT βλάπτει τα παιδιά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οκτώ Πολιτείες, μεταξύ αυτών η Αϊόβα και το Κάνσας, κατέθεσαν αγωγή κατά της OpenAI για το ChatGPT, υποστηρίζοντας ότι είναι επιβλαβές για τα παιδιά.
  • Η αγωγή ζητά από την OpenAI να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του ChatGPT για τους ανηλίκους.
  • Οι Πολιτείες απαιτούν από την εταιρεία να αποποιηθεί τα κέρδη που προήλθαν από ανηλίκους χρήστες.
  • Η γενική εισαγγελία της Φλόριντα είχε ήδη καταθέσει παρόμοια αγωγή τον Ιούνιο.
  • Η OpenAI αντιμετωπίζει επίσης πολλές μηνύσεις που τη συνδέουν με παροχή βοήθειας σε βίαιες ενέργειες μέσω του ChatGPT.
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Οκτώ Πολιτείες των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Αϊόβα και το Κάνσας, ανακοίνωσαν ότι κατέθεσαν αγωγή κατά της εταιρείας OpenAI υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT είναι επιβλαβές για τα παιδιά, επειδή έδωσε οδηγίες σε κάποια από αυτά πώς να βλάψουν τον εαυτό τους και άλλα πρόσωπα.

Με τις αγωγές, που κατατέθηκαν σε πολιτειακά δικαστήρια, ζητείται να δοθεί εντολή στην OpenAI να κάνει αλλαγές στη λειτουργία του ChatGPT για τα παιδιά. Οι Πολιτείες ζητούν επίσης να υποχρεωθεί η εταιρεία να αποποιηθεί τα κέρδη που αποκόμισε από ανήλικους χρήστες.

Η γενική εισαγγελία της Φλόριντα ήταν η πρώτη που προσέφυγε εναντίον της OpenAI, με παρόμοιο σκεπτικό, τον περασμένο Ιούνιο. Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης δεκάδες μηνύσεις και αγωγές που υποστηρίζουν ότι το ChatGPT βοήθησε πρόσωπα να διαπράξουν μαζικές επιθέσεις ή άλλες βίαιες ενέργειες.

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