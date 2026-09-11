Γιατί η Ζιζέλ Πελικό θέλει να ξαναδεί τον «εφιάλτη» της, πρώην σύζυγό της Ντομινίκ - Το μήνυμά της

Το πρώην ζευγάρι δεν έχει επικοινωνήσει τα τελευταία 6 χρόνια

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Γιατί η Ζιζέλ Πελικό θέλει να ξαναδεί τον «εφιάλτη» της, πρώην σύζυγό της Ντομινίκ - Το μήνυμά της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ζιζέλ Πελικό επιθυμεί να ξαναρχίσει τον διάλογο με τον πρώην σύζυγό της, Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε για τη σεξουαλική κακοποίησή της.
  • Στόχος της είναι να δώσει ελπίδα σε όσους αμφιβάλλουν και έχουν χάσει την αξιοπρέπειά τους, δείχνοντας ότι μπορεί κανείς να προχωρήσει παρά τις δυσκολίες.
  • Η πιθανή συνάντηση με τον πρώην σύζυγό της θεωρείται από την ίδια ως βήμα στην προσωπική της ανασυγκρότηση και όχι ένδειξη λήθης του παρελθόντος.
  • Η Ζιζέλ δηλώνει ότι δεν θέλει να αφήσει το μίσος και τον θυμό να καθορίζουν τη ζωή της και ελπίζει ο Ντομινίκ να έχει κάνει ενδοσκόπηση για να βελτιωθεί.
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Η Ζιζέλ Πελικό, που έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας, δηλώνει ότι επιθυμεί να ξαναρχίσει τον διάλογο με τον πρώην σύζυγό της, Ντομικίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε για τη βάναυση σεξουαλική κακοποίησή της σε μία υπόθεση που σόκαρε την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Κατόπιν πρόσκλησης του Paris Match να αναφερθεί σε εκείνη τη βραδιά, η Ζιζέλ Πελικό, η οποία πλέον ζει με έναν άλλο άνδρα, παραδέχεται ότι έμεινε ιδιαίτερα έκπληκτη για την πρόσκληση.

Χωρίς να επιθυμεί να μετατρέψει την ιστορία της σε μια αφήγηση που χαρακτηρίζεται αποκλειστικά από τον πόνο, η Ζιζέλ Πελικό επιθυμεί πλέον να μεταδώσει ένα άλλο μήνυμα: «Να δώσω ελπίδα».

Το να διηγείται ξανά και ξανά όσα έζησε μπορεί να φαίνεται εξαντλητικό. Ωστόσο, εξηγεί ότι δεν το βιώνει έτσι. «Δεν το ξαναζω όπως θα ξαναζούσε κανείς ένα τραύμα. Αν μιλάω, είναι για να δώσω ελπίδα σε όλα αυτά τα άτομα που ακόμα αμφιβάλλουν και που έχουν χάσει την αξιοπρέπειά τους». Θέλει να δείξει ότι είναι δυνατό να συνεχίσει κανείς να προχωράει, παρά τις δοκιμασίες.

Όσον αφορά στην πιθανότητα μιας συνάντησης με τον πρώην σύζυγό της είναι ανοιχτή, καθώς τη θεωρεί πάνω απ’ όλα ως ένα νέο προσωπικό βήμα.

«Ναι, είναι αλήθεια, θέλω να τον ξαναδώ και να συνομιλήσω μαζί του: δεν έχουμε επικοινωνήσει εδώ και έξι χρόνια. Θεωρώ ότι αυτή η συνάντηση είναι ένα βήμα στο δρόμο της ανασυγκρότησής μου. Το σημάδι ότι έχω προχωρήσει σε άλλα πράγματα. »

Για εκείνη, αυτή η κίνηση δεν σημαίνει ότι ξεχνάει ό,τι συνέβη, αλλά ότι επιλέγει να μην αφήσει πλέον το μίσος και τον θυμό να καθορίζουν τη συνέχεια της ζωής της. «Το μίσος και ο θυμός δεν λύνουν τίποτα. Ελπίζω ο κ. Πελικό να έχει κάνει μια διαδικασία ενδοσκόπησης. Για να συνεχίσει να βελτιώνεται και να γίνει ένας καλός άνθρωπος για το μέλλον», καταλήγει.

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