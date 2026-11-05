Άγριος καβγάς στη Θεσσαλονίκη: Πιάστηκαν στα χέρια για μια θέση πάρκινγκ – Δείτε βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου και Αμαλίας

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Άγριος καβγάς στη Θεσσαλονίκη: Πιάστηκαν στα χέρια για μια θέση πάρκινγκ – Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένταση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη λόγω διαφωνίας για θέση στάθμευσης.
  • Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 17:00 στη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου και Αμαλίας.
  • Οι εμπλεκόμενοι πιάστηκαν στα χέρια μετά από αρχική διαφωνία για το πάρκινγκ.
  • Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο, οδηγώντας σε άγριο καβγά.
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Ένταση επικράτησε την Τετάρτη (4/11) στη Θεσσαλονίκη, όταν μια θέση στάθμευσης φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για καβγά.

Όπως αναφέρει το rthess.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:00 περίπου το απόγευμα, στη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου και Αμαλίας, στην περιοχή της Λεωφόρου Στρατού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι αρχικά διαφώνησαν για μία θέση πάρκινγκ. Η κατάσταση μέσα σε λίγα λεπτά ξέφυγε από κάθε έλεγχο με τους άνδρες να πιάνονται στα χέρια με περαστικούς να προσπαθούν να τους χωρίσουν.

Δείτε το βίντεο του rthess.gr:

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