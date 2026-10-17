Ντέμπι Ματενόπουλος: Η παρουσιάστρια που θέλει να γίνει η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα 

Snapshot Η Ντέμπι Ματενόπουλος εξέφρασε δημόσια το ενδιαφέρον της να αναλάβει τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Βασίζει την υποψηφιότητά της στη στενή σχέση με την Ελλάδα, τη γνώση της γλώσσας και την επαγγελματική της εμπειρία.

Έχει ελληνικό διαβατήριο, ακίνητα στην Ελλάδα και μεγάλο μέρος της οικογένειάς της διαμένει στη χώρα.

Διαθέτει περίπου 30 χρόνια παρουσίας στη ζωντανή τηλεόραση, που θεωρεί σημαντικό προσόν για διπλωματική επικοινωνία.

Η προσπάθειά της είναι προσωπική πρωτοβουλία και δεν έχει επίσημη υποστήριξη ή διορισμό από την αμερικανική κυβέρνηση. Snapshot powered by AI

Τη φιλοδοξία της να αναλάβει τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξέφρασε η Ντέμπι Ματενόπουλος, γνωστή από τη συμμετοχή της στην αμερικανική εκπομπή «The View». Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια ανακοίνωσε μέσω των social media ότι ενδιαφέρεται για τη θέση, ενώ σε δηλώσεις της στο Page Six ξεκαθάρισε ότι η πρόθεσή της δεν είναι απλώς ένα αστείο.

Η Ντέμπι Ματενόπουλος υποστηρίζει ότι οι στενοί δεσμοί της με την Ελλάδα, η γνώση της γλώσσας και η επαγγελματική της εμπειρία αποτελούν στοιχεία που θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη χώρα καταγωγής της οικογένειάς της.

Από την ελληνική καταγωγή στην εμπειρία της τηλεόρασης

Μεταξύ των στοιχείων που επικαλείται είναι το ελληνικό διαβατήριό της, η κατοχή κατοικιών στην Ελλάδα και το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της οικογένειάς της ζει εδώ. Όπως ανέφερε, αισθάνεται ότι γνωρίζει σε βάθος την ελληνική κοινωνία, την πολιτική και τους θεσμούς της χώρας.

Στο προφίλ που παρουσιάζει για τον εαυτό της προσθέτει και την επαγγελματική της δραστηριότητα γύρω από την ελληνική κουζίνα και την περιποίηση. Έχει εκδώσει δύο βιβλία μαγειρικής με ελληνικές συνταγές και έχει αναπτύξει τη δική της σειρά προϊόντων ομορφιάς.

https://www.instagram.com/reel/DefWrk5hori/

Η ίδια θεωρεί, ωστόσο, ότι σημαντικό πλεονέκτημά της είναι τα περίπου 30 χρόνια παρουσίας της στη ζωντανή τηλεόραση. Όπως υποστήριξε, οι χιλιάδες ώρες μπροστά στην κάμερα την έχουν βοηθήσει να επικοινωνεί με διαφορετικά κοινά και να δημιουργεί σχέσεις με ανθρώπους, δεξιότητες που εκτιμά ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και στη διπλωματία.

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«Δεν χρειάζεται να έχεις πολιτική καριέρα για να το κάνεις αυτό», ανέφερε, εξηγώντας ότι στόχος της θα ήταν να ενισχύσει τις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, πέρα από κομματικές γραμμές.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια, φίλοι της έχουν ήδη επιχειρήσει να μεταφέρουν στον Ντόναλντ Τραμπ την επιθυμία της να αναλάβει τη θέση. Παράλληλα, όπως είπε, έχει αρχίσει να δέχεται ερωτήσεις για το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει την αμερικανική κυβέρνηση στο εξωτερικό.

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Μέχρι στιγμής, πάντως, η πρόθεσή της αποτελεί προσωπική πρωτοβουλία και δεν ισοδυναμεί με επίσημη υποψηφιότητα ή διορισμό από την αμερικανική κυβέρνηση.

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