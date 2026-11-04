Εξωδικαστικός μηχανισμός: Σταθερό επιτόκιο για οφειλέτες και πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ σε servicers

Νέες δικλίδες προστασίας για τους δανειολήπτες - Στο επίκεντρο η μεσαία τάξη, οι ευάλωτοι οφειλέτες και η αυστηρότερη εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Σταθερό επιτόκιο για οφειλέτες και πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ σε servicers
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εισάγεται σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια των ρυθμίσεων οφειλών, με στόχο τη μείωση της αβεβαιότητας για τους δανειολήπτες, συμπεριλαμβανομένης της μεσαίας τάξης.
  • Το σταθερό επιτόκιο εφαρμόζεται ανεξαρτήτως ύπαρξης εμπράγματων εξασφαλίσεων στην οφειλή.
  • Αυξάνεται το ανώτατο πρόστιμο για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από 500.000 ευρώ σε 5 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας την εποπτεία και λογοδοσία τους.
  • Αποσύρθηκε η διάταξη «άρθρο 23» που προέβλεπε αυστηρές συνέπειες για οφειλέτες με καθυστερήσεις στις δόσεις, μετά από έντονες αντιδράσεις.
  • Οι αλλαγές στοχεύουν στην ισορροπία μεταξύ είσπραξης οφειλών και προστασίας των οφειλετών με οικονομικές δυσκολίες.
Snapshot powered by AI

Δύο σημαντικές παρεμβάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα στη ρύθμιση των οφειλών και ενισχύουν την προστασία των δανειοληπτών δρομολογούνται στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού. Από τη μία πλευρά, προβλέπεται η εφαρμογή σταθερού επιτοκίου 3% για ολόκληρη τη διάρκεια των ρυθμίσεων, προσφέροντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στις μηνιαίες επιβαρύνσεις των οφειλετών. Από την άλλη, αυστηροποιείται σημαντικά το πλαίσιο κυρώσεων για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς το ανώτατο πρόστιμο αυξάνεται από τις 500.000 ευρώ στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Σταθερό επιτόκιο 3% και για τη μεσαία τάξη

Η καθιέρωση σταθερού επιτοκίου 3% αποτελεί μία από τις βασικότερες αλλαγές, καθώς στόχος είναι να περιοριστεί η αβεβαιότητα που προκαλούν οι διακυμάνσεις των επιτοκίων κατά τη διάρκεια αποπληρωμής των οφειλών.

Το μέτρο απευθύνεται τόσο στους ευάλωτους οφειλέτες που διαθέτουν την προβλεπόμενη βεβαίωση όσο και σε άλλες κατηγορίες επιλέξιμων δανειοληπτών, οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στη διευρυμένη αυτή προστασία περιλαμβάνεται και η μεσαία τάξη, διευρύνοντας τον κύκλο των δικαιούχων πέρα από τις πλέον οικονομικά ευάλωτες ομάδες.

Επιπλέον, το επιτόκιο του 3% θα εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το εάν η οφειλή συνοδεύεται από εμπράγματες εξασφαλίσεις ή όχι. Με αυτόν τον τρόπο, η ύπαρξη εξασφαλίσεων δεν διαφοροποιεί το προβλεπόμενο επιτόκιο της ρύθμισης.

Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους servicers

Εξίσου σημαντική είναι η παρέμβαση που αφορά τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς προβλέπεται δεκαπλασιασμός του ανώτατου χρηματικού προστίμου που μπορεί να τους επιβληθεί.

Συγκεκριμένα, το όριο ανεβαίνει από τις 500.000 ευρώ στα 5 εκατομμύρια ευρώ, στέλνοντας μήνυμα αυστηρότερης εποπτείας σε περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων των δανειοληπτών.

Οι κυρώσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, παραβάσεις που σχετίζονται με την πλημμελή εξέταση και διαχείριση παραπόνων, τη μη τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στους οφειλέτες, καθώς και ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η αύξηση των προστίμων αποσκοπεί στην ενίσχυση της λογοδοσίας των servicers και στη δημιουργία ενός αυστηρότερου πλαισίου ελέγχου της συμπεριφοράς τους απέναντι στους πολίτες.

Αποσύρθηκε το αμφιλεγόμενο άρθρο 23 για funds και servicers

Την ίδια ώρα, σημαντική εξέλιξη αποτελεί η απόσυρση, στις 30 Οκτωβρίου 2026, της διάταξης που είχε γίνει γνωστή ως «άρθρο 23» και αφορούσε τις διμερείς συμφωνίες ρύθμισης οφειλών μεταξύ δανειοληπτών, funds και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς προέβλεπε αυστηρές συνέπειες για τους οφειλέτες που θα αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις συμφωνημένες καταβολές.

Ειδικότερα, εάν ο δανειολήπτης έχανε περισσότερες από τρεις δόσεις, κινδύνευε να χάσει τη ρύθμιση, με αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται ιδιαίτερα επιβαρυντικές συνέπειες.

Μεταξύ αυτών προβλεπόταν η επαναφορά της αρχικής οφειλής, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, ενώ δινόταν η δυνατότητα συνέχισης των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και κατασχέσεων χωρίς να απαιτείται νέα δικαστική απόφαση. Οι συνέπειες θα μπορούσαν, επίσης, να επεκταθούν σε εγγυητές και συνοφειλέτες.

Η διάταξη βρέθηκε στο επίκεντρο των αντιδράσεων από δικηγορικούς συλλόγους, οι οποίοι εξέφρασαν επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις της στους δανειολήπτες. Τελικά, έπειτα από τις αντιδράσεις, αποσύρθηκε στις 30 Οκτωβρίου.

Οι αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, σε συνδυασμό με την απόσυρση του άρθρου 23, επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ισορροπίας ανάμεσα στη δυνατότητα είσπραξης των οφειλών και στην ουσιαστική προστασία των πολιτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με οικονομικές δυσκολίες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:17ΥΓΕΙΑ

Ιώσεις: Γιατί οι πρώτες 24 ώρες έχουν σημασία

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες - Δολοφονία Χατζίδη: Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη του γιου του - Τον σκότωσε με σφυρί, σήμερα στον ανακριτή

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφόρος της NASA θα πέσει στη Γη απόψε - Οι επικίνδυνες περιοχές πρόσκρουσης

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Παράσυρση 25χρονης από αυτοκίνητο στη Νέα Αλικαρνασσό

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο φέτος - Ποιοι κερδίζουν και πόσο μειώνεται

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 24άρια - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν και επίσημα τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε WSJ: Το Ιράν ένας από τους παράγοντες της ήττας των Ρεπουμπλικάνων – «Θα το έκανα ξανά»

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Χειροπέδες στον αστυνομικό που έχασε τον οπλισμό του - Σαφάρι για τον εντοπισμό του MP5

08:46ΚΟΣΜΟΣ

«Σήμερα νικήσαμε τον Γολιάθ»: Συντριπτική νίκη του γερουσιαστή Τζέιμς Ταλαρίκο - Εξελέγη Δημοκρατικός στο Τέξας για πρώτη φορά από το 1988

08:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Σταθερό επιτόκιο για οφειλέτες και πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ σε servicers

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Κρίστα Πάικ έχει «σπάνια μορφή καρκίνου» και απευθύνει δραματική έκκληση στις φυλακές

08:39ΕΥ ΖΗΝ

Τα απροσδόκητα οφέλη υγείας όσων πηγαίνουν να ψηφίσουν

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλειστό τμήμα του Περιφερειακού απόψε λόγω εργασιών για το Flyover

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές-ΗΠΑ: Ιστορική νίκη για τους Δημοκρατικούς - Ο πάστορας που εκτόπισε τον εκλεκτό του Τραμπ

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερα τάνκερ καταστράφηκαν από θαλάσσιες νάρκες στο Ορμούζ - «Παρέβησαν» τις εντολές του Ιράν

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μαθητές δημιούργησαν με ΑΙ άσεμνες φωτογραφίες 5 συμμαθητριών τους

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Αμερική: Σάρωσαν στις περιφέρειές τους τέσσερις ομογενείς Ρεπουμπλικανοί - Επανεκλογή για Μαλλιωτάκη, Μπιλιράκη, Χαριδόπουλο και Πατρώνη

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές ΗΠΑ - Ομπάμα: «Οι Αμερικανοί έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα, θέλουν πολιτική που ενώνει και όχι που διχάζει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στην Ισπανία: Πέθανε ο επιθετικός της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ μετά από σύγκρουση με αντίπαλο τερματοφύλακα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 και χειροβομβίδα κρότου-λάμψης 

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υψώνεται «βαρομετρικό βουνό» στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Τι θα φέρει μετά την «Agneta»

09:55ΕΥ ΖΗΝ

Καρκίνος στο πάγκρεας: Το δημοφιλές ποτό που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σύμφωνα με έρευνες

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Οι χάκερ των ψυγείων χτύπησαν και την Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% στο 13%

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Λαμία: Ινδός κατέσφαξε δύο συμπατριώτες του - Απειλεί να αυτοκτονήσει ο δράστης

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι χάκερς χτύπησαν τα συστήματα ψύξης στην Ελλάδα - Τα ψυγεία σεταρίστηκαν στους 150 βαθμούς Κελσίου κι έκαναν απανωτές αποψύξεις

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Οι νέες εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης - Οι 3 μεγάλες αλλαγές

11:13ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: «Δεν υπήρχε δόλος» για την εμφάνιση καταδικασμένου με τη Χρυσή Αυγή - Ανακοίνωση για κυρώσεις, «πάγωσε» η εκπομπή

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική τηλεόραση - «Το ξεκίνησα γιατί είχε πρόβλημα ένα ανιψάκι μου»

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

05:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

11:15WHAT THE FACT

140 γείτονες βρήκαν λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ: Έφτιαξαν εφαρμογή που εξοικονόμησε 50.000 ευρώ

10:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μπάσκετ: Το σύστημα Λιόλιου στην Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε, ο ρόλος του πρώην προέδρου Μπουρμά, ο μηχανισμός προώθησης φιλικών σωματείων και η στήριξη του περιφερειάρχη Σπανού

06:54ΚΟΣΜΟΣ

«Coffin Corner»: Το φαινόμενο που προκάλεσε τη συντριβή του τζετ στη Φλόριντα - Πώς προκαλείται

08:27WHAT THE FACT

Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Νέοι διάλογοι πριν την τραγωδία: «Βλέπω διαυγή πάγο, πέφτουμε...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ