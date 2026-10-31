Τι προέβλεπε το άρθρο 23 για τους servicers που αποσύρθηκε άρον άρον μετά τις αντιδράσεις

Snapshot Το άρθρο 23 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών καθιστά τη σύμβαση ρύθμισης οφειλής εκτελεστό τίτλο χωρίς δυνατότητα ένστασης από τον οφειλέτη.

Η νέα ρύθμιση παρακάμπτει τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής και στερεί από τον οφειλέτη το δικαίωμα άσκησης ανακοπής.

Δικηγορικοί σύλλογοι καταγγέλλουν ότι η ρύθμιση ευνοεί τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανασφάλειας δικαίου.

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων ζητά την απόσυρση της διάταξης και προειδοποιεί για νομικές πρωτοβουλίες προστασίας των δικαιωμάτων των οφειλετών.

Η ρύθμιση θεωρείται σοβαρή οπισθοδρόμηση στα δικαιώματα δικαστικής προστασίας και αντίθετη με την ανάγκη διασφάλισης ισότητας και κράτους δικαίου. Snapshot powered by AI

Άρον άρον αποσύρθηκε χθες το άρθρο 23 του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Οικονομικών για τους servicers.

Την απόσυρση ανακοίνωσε την Παρασκευή, κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, καλώντας παράλληλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου.

«Για να μην υπάρχει καμία δικαιολογία από εσάς, αποσύρουμε το άρθρο 23 και σας πετάμε το γάντι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός, προσθέτοντας: «Θα ψηφίσετε τα υπόλοιπα άρθρα; Έχετε το θάρρος;».

Η κυβερνητική υποχώρηση ήρθε λίγες μόλις ώρες μετά την υπεράσπιση της συγκεκριμένης διάταξης από πηγές του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υποστήριζαν ότι δεν περιοριζόταν η δικαστική προστασία των οφειλετών και ότι η κριτική που ασκούνταν ήταν αβάσιμη.

Η ρύθμιση, ευνοούσε τράπεζες και funds, όπως κατήγγειλαν δικηγόροι.

Με το άρθρο 23 του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Οικονομικών, που επρόκειτο να εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή προβλέπονταν με απλά λόγια ότι η σύμβαση στο πλαίσιο ρύθμισης οφειλής θα αποτελεί τίτλο εκτελεστό!

Όπως εξηγούσαν νομικοί κύκλοι, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ιδιωτικό έγγραφο μετατρέπεται σε εκτελεστό τίτλο χωρίς βέβαια και εκκαθαρισμένη απαίτηση. Ο δανειστής (fund/servicer) μονομερώς θα καθορίζει το υπόλοιπο της οφειλής χωρίς ο οφειλέτης να μπορεί να αντιλέξει. Δεν θα εκδίδεται διαταγή πληρωμής, όπως γίνεται μέχρι σήμερα μετά από έλεγχο όλων των εγγράφων και παραστατικών. Επίσης ο οφειλέτης χάνει το δικαίωμα άσκησης ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής.

Σχετική ανάρτηση είχε κάνει ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσολάμπρος:

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος είχε εκδώσει την ακόλουθη ανακοίνωση:

Στο άρθρο 23 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Ενίσχυση εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις … και λοιπές διατάξεις» εισάγεται ρύθμιση «Προσθήκη άρθρου 63Ε στον ν.5072/2023» σύμφωνα με την οποία Η σύμβαση ρύθμισης αποτελεί εκτελεστό τίτλο σύμφωνα με την περ. ζ) της παρ.2 του άρθρου 904 του Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄182) για το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων» (τελευταίο εδάφιο παραγράφου 3).

Με την άνω διάταξη εισάγεται εξαιρετική ρύθμιση, με την οποία παρέχεται εκτελεστός τίτλος με ιδιωτικό έγγραφο. Παρακάμπτεται η προβλεπόμενη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής, ο δανειστής (συνήθως Τράπεζα ή Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων) αποφεύγει την καταβολή δικαστικού ενσήμου και ο οφειλέτης στερείται δικαστικής προστασίας δια της ασκήσεως του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής.

Η προκλητικά ευνοϊκή για τις Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων προαναφερόμενη ρύθμιση δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο ανασφάλειας δικαίου, καθόσον η επίσπευση της αναγκαστικής εκτέλεσης γίνεται αποκλειστικά και μόνο με βάση ιδιωτικό έγγραφο και μάλιστα χωρίς να διασφαλίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η βεβαίωση του υπολοίπου της οφειλής (μετ’ αφαίρεση των καταβληθέντων) ώστε η απαίτηση να είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη. Ας μην διαφεύγει, άλλωστε, της προσοχής, ότι, κατά τη σύναψη και λειτουργία της σύμβασης ρύθμισης, κυρίαρχη είναι η βούληση της Τράπεζας ή της Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων και ο οφειλέτης αποτελεί το αδύναμο μέρος αυτής.

Περαιτέρω, η άνω ρύθμιση, η οποία αποστερεί, κατά τα προαναφερόμενα, το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των πολιτών και δη των πιο ευάλωτων εξ αυτών, ουδέν εξυπηρετεί, πέραν των συμφερόντων των Τραπεζών και των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων – που δεν θα καταβάλουν και δικαστικό ένσημο- προς βλάβη των συμφερόντων του Δημοσίου.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην προαναφερόμενη ρύθμιση, η οποία αποτελεί σοβαρή οπισθοδρόμηση ως προς τις δικονομικές εγγυήσεις προστασίας των πολιτών. Θεωρεί ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο είναι απολύτως επαρκές, διασφαλίζει την ισόρροπη αντιμετώπιση δανειστών και οφειλετών και δημιουργεί ασφάλεια δικαίου.

Η Συντονιστική Επιτροπή ζητάει την άμεση απόσυρση της ανωτέρω διάταξης.

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας δεν μπορούν να παραμείνουν αδρανείς απέναντι σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποδυναμώνουν το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των πολιτών. Θα αναλάβουν κάθε πρόσφορη θεσμική και νομική πρωτοβουλία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την προάσπιση των δικαιωμάτων των οφειλετών και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στη δικαιοσύνη.

Η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και η διαφύλαξη του κράτους δικαίου αποτελούν αδιαπραγμάτευτη θεσμική υποχρέωση.

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