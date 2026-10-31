Τι προέβλεπε το άρθρο 23 για τους servicers που αποσύρθηκε άρον άρον μετά τις αντιδράσεις

Ο δανειστής (fund/servicer) μονομερώς θα καθορίζει το  υπόλοιπο της οφειλής χωρίς ο οφειλέτης να μπορεί να αντιλέξει

Μάνος Χατζηγιάννης

Τι προέβλεπε το άρθρο 23 για τους servicers που αποσύρθηκε άρον άρον μετά τις αντιδράσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το άρθρο 23 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών καθιστά τη σύμβαση ρύθμισης οφειλής εκτελεστό τίτλο χωρίς δυνατότητα ένστασης από τον οφειλέτη.
  • Η νέα ρύθμιση παρακάμπτει τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής και στερεί από τον οφειλέτη το δικαίωμα άσκησης ανακοπής.
  • Δικηγορικοί σύλλογοι καταγγέλλουν ότι η ρύθμιση ευνοεί τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανασφάλειας δικαίου.
  • Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων ζητά την απόσυρση της διάταξης και προειδοποιεί για νομικές πρωτοβουλίες προστασίας των δικαιωμάτων των οφειλετών.
  • Η ρύθμιση θεωρείται σοβαρή οπισθοδρόμηση στα δικαιώματα δικαστικής προστασίας και αντίθετη με την ανάγκη διασφάλισης ισότητας και κράτους δικαίου.
Snapshot powered by AI

Άρον άρον αποσύρθηκε χθες το άρθρο 23 του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Οικονομικών για τους servicers.

Την απόσυρση ανακοίνωσε την Παρασκευή, κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, καλώντας παράλληλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου.

«Για να μην υπάρχει καμία δικαιολογία από εσάς, αποσύρουμε το άρθρο 23 και σας πετάμε το γάντι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός, προσθέτοντας: «Θα ψηφίσετε τα υπόλοιπα άρθρα; Έχετε το θάρρος;».

Η κυβερνητική υποχώρηση ήρθε λίγες μόλις ώρες μετά την υπεράσπιση της συγκεκριμένης διάταξης από πηγές του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες υποστήριζαν ότι δεν περιοριζόταν η δικαστική προστασία των οφειλετών και ότι η κριτική που ασκούνταν ήταν αβάσιμη.

Η ρύθμιση, ευνοούσε τράπεζες και funds, όπως κατήγγειλαν δικηγόροι.

Με το άρθρο 23 του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Οικονομικών, που επρόκειτο να εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή προβλέπονταν με απλά λόγια ότι η σύμβαση στο πλαίσιο ρύθμισης οφειλής θα αποτελεί τίτλο εκτελεστό!

Όπως εξηγούσαν νομικοί κύκλοι, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ιδιωτικό έγγραφο μετατρέπεται σε εκτελεστό τίτλο χωρίς βέβαια και εκκαθαρισμένη απαίτηση. Ο δανειστής (fund/servicer) μονομερώς θα καθορίζει το υπόλοιπο της οφειλής χωρίς ο οφειλέτης να μπορεί να αντιλέξει. Δεν θα εκδίδεται διαταγή πληρωμής, όπως γίνεται μέχρι σήμερα μετά από έλεγχο όλων των εγγράφων και παραστατικών. Επίσης ο οφειλέτης χάνει το δικαίωμα άσκησης ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής.

Σχετική ανάρτηση είχε κάνει ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσολάμπρος:

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος είχε εκδώσει την ακόλουθη ανακοίνωση:

Στο άρθρο 23 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Ενίσχυση εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις … και λοιπές διατάξεις» εισάγεται ρύθμιση «Προσθήκη άρθρου 63Ε στον ν.5072/2023» σύμφωνα με την οποία Η σύμβαση ρύθμισης αποτελεί εκτελεστό τίτλο σύμφωνα με την περ. ζ) της παρ.2 του άρθρου 904 του Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄182) για το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων» (τελευταίο εδάφιο παραγράφου 3).

Με την άνω διάταξη εισάγεται εξαιρετική ρύθμιση, με την οποία παρέχεται εκτελεστός τίτλος με ιδιωτικό έγγραφο. Παρακάμπτεται η προβλεπόμενη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής, ο δανειστής (συνήθως Τράπεζα ή Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων) αποφεύγει την καταβολή δικαστικού ενσήμου και ο οφειλέτης στερείται δικαστικής προστασίας δια της ασκήσεως του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής.

Η προκλητικά ευνοϊκή για τις Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων προαναφερόμενη ρύθμιση δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο ανασφάλειας δικαίου, καθόσον η επίσπευση της αναγκαστικής εκτέλεσης γίνεται αποκλειστικά και μόνο με βάση ιδιωτικό έγγραφο και μάλιστα χωρίς να διασφαλίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η βεβαίωση του υπολοίπου της οφειλής (μετ’ αφαίρεση των καταβληθέντων) ώστε η απαίτηση να είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη. Ας μην διαφεύγει, άλλωστε, της προσοχής, ότι, κατά τη σύναψη και λειτουργία της σύμβασης ρύθμισης, κυρίαρχη είναι η βούληση της Τράπεζας ή της Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων και ο οφειλέτης αποτελεί το αδύναμο μέρος αυτής.

Περαιτέρω, η άνω ρύθμιση, η οποία αποστερεί, κατά τα προαναφερόμενα, το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των πολιτών και δη των πιο ευάλωτων εξ αυτών, ουδέν εξυπηρετεί, πέραν των συμφερόντων των Τραπεζών και των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων – που δεν θα καταβάλουν και δικαστικό ένσημο- προς βλάβη των συμφερόντων του Δημοσίου.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην προαναφερόμενη ρύθμιση, η οποία αποτελεί σοβαρή οπισθοδρόμηση ως προς τις δικονομικές εγγυήσεις προστασίας των πολιτών. Θεωρεί ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο είναι απολύτως επαρκές, διασφαλίζει την ισόρροπη αντιμετώπιση δανειστών και οφειλετών και δημιουργεί ασφάλεια δικαίου.

Η Συντονιστική Επιτροπή ζητάει την άμεση απόσυρση της ανωτέρω διάταξης.

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας δεν μπορούν να παραμείνουν αδρανείς απέναντι σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποδυναμώνουν το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των πολιτών. Θα αναλάβουν κάθε πρόσφορη θεσμική και νομική πρωτοβουλία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την προάσπιση των δικαιωμάτων των οφειλετών και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στη δικαιοσύνη.

Η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και η διαφύλαξη του κράτους δικαίου αποτελούν αδιαπραγμάτευτη θεσμική υποχρέωση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Τα τρία δευτερόλεπτα που έσωσαν 12 μαθητές - Συγκλονιστικές οι καταθέσεις των οδηγών

08:12LIFESTYLE

Ντούα Λίπα: Η ανατρεπτική Chanel εμφάνιση με το καπέλο που τράβηξε όλα τα βλέμματα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στο έγκλημα στις Σέρρες: Καταθέτει ως ύποπτος της δολοφονίας ο γιος του Γιώργου Χατζίδη

08:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά - Ολυμπιακός: Θέλει να μεγαλώσει το νικηφόρο σερί απέναντι στην επικίνδυνη ομάδα του Λέτο

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Από την Ανάβρα Αγιάς στον τελικό της Europol– H ιστορία πίσω από τη φωτογραφία που διεκδικεί βραβείο

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σε ετοιμότητα για νέα στρατιωτική επιχείρηση - Οι ΗΠΑ μεταφέρουν πυρομαχικά στη Μέση Ανατολή

07:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

07:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Netflix: 5 σειρές για να απολαύσεις αυτό το Σαββατοκύριακο

07:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αέρας αισιοδοξίας στο ΠΑΣΟΚ: Ανεβάζουν ταχύτητες και ετοιμάζονται για... κυβέρνηση 

07:35WHAT THE FACT

Τι κάνει έναν άνδρα ακαταμάχητο στην πίστα; - Οι χορευτικές κινήσεις που «μαγνητίζουν» τις γυναίκες

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

07:25LIFESTYLE

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Newsbomb: «Δεν θεωρώ επιτυχία τον αριθμό των εισιτηρίων, αλλά το αν γέλασε όλος ο κόσμος»

07:15ΚΟΣΜΟΣ

«Σκοτεινό Σάββατο» στη Γαλλία: Η «τρίτη πράξη» - Κάλεσμα για συγκεντρώσεις τη νύχτα του Halloween

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε καθόμαστε ξανά μετά την 28η Οκτωβρίου

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μέγγενη» για οφειλέτες: Δικηγόροι καταγγέλουν το άρθρο 23 στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Το θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου Κώστα Ασλανίδη - Τι συνέβη στην Καρύταινα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία προ των πυλών - Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόλεμος κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για τα funds και τους servicers

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Χωριάτικο»: Η έρευνα για τη μαστροπεία ξεσκέπασε μια πολυδαίδαλη εγκληματική οργάνωση - Τα brands, τα μαγαζιά-γωνία σε Μύκονο, Ρόδο, Αθήνα, οι εταιρείες και οι 520 λογαριασμοί

06:15ΕΘΝΙΚΑ

«Νέαρχος»: Τα νέα πανίσχυρα όπλα - Ο κυβερνήτης αποκαλύπτει τα μυστικά της στο Newsbomb - Crash test με «Κίμωνα» – Ποια είναι ισχυρότερη;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Το θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου Κώστα Ασλανίδη - Τι συνέβη στην Καρύταινα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία προ των πυλών - Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας

16:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται τα χρήματα

05:30ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Γλυφάδα: Φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

06:15ΕΘΝΙΚΑ

«Νέαρχος»: Τα νέα πανίσχυρα όπλα - Ο κυβερνήτης αποκαλύπτει τα μυστικά της στο Newsbomb - Crash test με «Κίμωνα» – Ποια είναι ισχυρότερη;

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ο 13χρονος Παναγιώτης που συγκίνησε στην παρέλαση - Θέλει να γίνει εισαγγελέας

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Για ποιους είναι δωρεάν η διέλευση

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μέγγενη» για οφειλέτες: Δικηγόροι καταγγέλουν το άρθρο 23 στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Χωριάτικο»: Η έρευνα για τη μαστροπεία ξεσκέπασε μια πολυδαίδαλη εγκληματική οργάνωση - Τα brands, τα μαγαζιά-γωνία σε Μύκονο, Ρόδο, Αθήνα, οι εταιρείες και οι 520 λογαριασμοί

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Λευκός καρχαρίας συναντήθηκε με δύο σέρφερ και τους πιτσίλισε με νερό

13:06LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από το Ζενίθ στο Ναδίρ – Τα νούμερα της πρωινής ζώνης

20:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κλείσ’ το, ρε πουλάκι μου το στόμα μου ένα λεπτό, κλείσ' το»: Η αντίδραση της Ντόρας Μπακογιάννη σε γυναίκα που τη διέκοψε την ώρα που μιλούσε στο Νοσοκομείο Χανίων

07:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Netflix: 5 σειρές για να απολαύσεις αυτό το Σαββατοκύριακο

17:09ΕΘΝΙΚΑ

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα»: Ο Βασίλης Καραγιαννάκης, ο πρώτος κυβερνήτης της φρεγάτας «Νέαρχος» μιλάει στο Newsbomb

12:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Το απόγευμα οι ανακοινώσεις των νέων μέτρων - Άδεια μόνο από την Ελλάδα για το καλώδιο»

07:35WHAT THE FACT

Τι κάνει έναν άνδρα ακαταμάχητο στην πίστα; - Οι χορευτικές κινήσεις που «μαγνητίζουν» τις γυναίκες

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Από την Ανάβρα Αγιάς στον τελικό της Europol– H ιστορία πίσω από τη φωτογραφία που διεκδικεί βραβείο

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 30/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 24 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ