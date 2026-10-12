Μύκονος: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος πριν από την κακοκαιρία στις Κυκλάδες - Βίντεο

Η κάμερα του Mykonos Live Tv κατέγραψε το καιρικό φαινόμενο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μύκονος: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος πριν από την κακοκαιρία στις Κυκλάδες - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας υδροστρόβιλος σχηματίστηκε ανάμεσα στη Μύκονο και τη Νάξο, καταγράφηκε από την κάρα του Mykonos Live TV
  • Το φαινόμενο εμφανίστηκε υπό πυκνά, σκοτεινά σύννεφα, καθώς η κακοκαιρία πλησίαζε τις Κυκλάδες.
  • Η ΕΜΥ προβλέπει 48ωρη κακοκαιρία στις Κυκλάδες με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις 13 και 14 Οκτωβρίου.
  • Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου τα καιρικά φαινόμενα μπορεί να είναι ισχυρά και οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8-9 μποφόρ.
  • Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου θα συνεχιστούν οι νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, με ανέμους 6-8 μποφόρ στο Αιγαίο.
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Ένα εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του στις Κυκλάδες, καθώς η κακοκαιρία πλησιάζει την περιοχή. Ένας υδροστρόβιλος σχηματίστηκε ανάμεσα στη Μύκονο και τη Νάξο, κάτω από πυκνά, σκοτεινά σύννεφα που κάλυψαν τον ουρανό.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο κατέγραψε η κάμερα του Mykonos Live TV, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τον υδροστρόβιλο να υψώνεται πάνω από τη θάλασσα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό.

Η εμφάνισή του έρχεται καθώς τα πρώτα σημάδια της κακοκαιρίας κάνουν την παρουσία τους αισθητή στις Κυκλάδες, με τον ουρανό να σκοτεινιάζει και τις καιρικές συνθήκες να μεταβάλλονται.

Ξεκινάει 48ωρη κακοκαιρία με καταιγίδες

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα επηρεάσει και τις Κυκλάδες, με τοπικές βροχές και καταιγίδες την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Την Τετάρτη τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 8 και πιθανώς τοπικά τα 9 μποφόρ.Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, οι νεφώσεις και οι τοπικές βροχές θα επιμείνουν στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ.

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