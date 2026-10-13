Κακοκαιρία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Πικέρμι και Σαλαμίνα λόγω έντονων φαινομένων
Πού εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε σημεία του Πικερμίου και της Σαλαμίνας λόγω της κακοκαιρίας.
Ειδικότερα, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων διενεργούνται οι κάτωθι εκτροπές κυκλοφορίας:
1) Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου στο Πικέρμι.
2) Λ. Σαλαμίνος 256 από Άγιο Νικόλαο προς Παλούκια στη Σαλαμίνα.
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