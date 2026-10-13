Κακοκαιρία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Πικέρμι και Σαλαμίνα λόγω έντονων φαινομένων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε σημεία του Πικερμίου και της Σαλαμίνας λόγω της κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων διενεργούνται οι κάτωθι εκτροπές κυκλοφορίας:

1) Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου στο Πικέρμι.

2) Λ. Σαλαμίνος 256 από Άγιο Νικόλαο προς Παλούκια στη Σαλαμίνα.

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