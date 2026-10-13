Κακοκαιρία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Πικέρμι και Σαλαμίνα λόγω έντονων φαινομένων

Πού εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κακοκαιρία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Πικέρμι και Σαλαμίνα λόγω έντονων φαινομένων
ΕΛΛΑΔΑ
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε σημεία του Πικερμίου και της Σαλαμίνας λόγω της κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων διενεργούνται οι κάτωθι εκτροπές κυκλοφορίας:

1) Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου στο Πικέρμι.

2) Λ. Σαλαμίνος 256 από Άγιο Νικόλαο προς Παλούκια στη Σαλαμίνα.

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