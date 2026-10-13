Κακοκαιρία: Κλειστοί δρόμοι στην Αττική λόγω βροχής - Για ποιες περιοχές έρχεται δύσκολη νύχτα

Snapshot Η κακοκαιρία στην Αττική έχει προκαλέσει διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε Μέγαρα, Πικέρμι και Πειραιά λόγω έντονης βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια, με αναμενόμενα μεγάλα ύψη βροχής και βορειοανατολικούς ανέμους έως 10 μποφόρ.

Η νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολη, με νέα έξαρση κακοκαιρίας και κίνδυνο πτώσεων δέντρων λόγω κορεσμένου εδάφους και θυελλωδών ανέμων.

Οι βροχές αναμένεται να είναι έντονες κυρίως στην Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Δωδεκάνησα και δυτική Κρήτη έως αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη διάσχιση πλημμυρισμένων δρόμων και την παραμονή κάτω από μεγάλα δέντρα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Snapshot powered by AI

Προβλήματα στους δρόμους της Αττικής έχει προκαλέσει η κακοκαιρία το βράδυ της Τρίτης, με την Τροχαία να ανακοινώνει διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε Μέγαρα, Πικέρμι και Πειραιά.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις ενημερώσεις της Τροχαίας, στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, στην περιοχή των Μεγάρων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα σε συγκεκριμένο τμήμα, ενώ εφαρμόζεται αντιδρόμηση από το αντίθετο ρεύμα. Παράλληλα, εκτροπές έχουν τεθεί σε ισχύ σε δρόμους στο Πικέρμι και στον Πειραιά.

Οι εκτροπές κυκλοφορίας

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας, στις 21:19, τα μέτρα αφορούν τα εξής σημεία:

Πικέρμι: Στην οδό Ήμερου Πεύκου, από το ύψος της οδού Ιωάννου.

Στην οδό Ήμερου Πεύκου, από το ύψος της οδού Ιωάννου. Μέγαρα: Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, από το 39,5ο έως το 39,7ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η κυκλοφορία διεξάγεται με αντιδρόμηση από το αντίθετο ρεύμα.

Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, από το 39,5ο έως το 39,7ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η κυκλοφορία διεξάγεται με αντιδρόμηση από το αντίθετο ρεύμα. Πειραιάς: Στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Φίλωνος.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Όσοι πρόκειται να κινηθούν στις συγκεκριμένες περιοχές θα πρέπει να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις.

Επικίνδυνο «κοκτέιλ» βροχής και ανέμων – Για ποιες περιοχές έρχεται δύσκολη νύχτα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στις επόμενες ώρες και κυρίως στη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα ένταση των φαινομένων, μεγάλα ύψη βροχής και πολύ ισχυρούς βοριάδες.

Η ΕΜΥ έχει αναβαθμίσει την προειδοποίησή της σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, με την Εύβοια να βρίσκεται σε κόκκινη προειδοποίηση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται και την Τετάρτη, ενώ από το βράδυ της Τρίτης οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά.

ΕΜΥ: Κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια – Έως 10 μποφόρ οι άνεμοι

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, από αργά το απόγευμα της Τρίτης ισχυρά φαινόμενα επηρεάζουν τη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά –συμπεριλαμβανομένης της Αττικής– καθώς και κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα των Κυκλάδων.

Στην Εύβοια, όπου έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση, οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να έχουν ένταση και διάρκεια και θα επιμείνουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Παράλληλα, ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται στις Σποράδες και τη Μαγνησία έως το απόγευμα, στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες, στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα και στη δυτική Κρήτη –κυρίως Χανιά και Ρέθυμνο– έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Η ΕΜΥ προβλέπει επίσης βορειοανατολικούς ανέμους 8 με 9 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ, αρχικά στο βόρειο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Αρναούτογλου: Νέα έξαρση την Τετάρτη – Προσοχή και μετά την προσωρινή ύφεση

Ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί ότι η κακοκαιρία δεν τελειώνει με το πέρασμα των αποψινών καταιγίδων. Όπως αναφέρει, την Τετάρτη αναμένεται νέα έξαρση, τουλάχιστον έως τις μεσημεριανές ώρες, με τις νέες βροχοπτώσεις να προστίθενται σε εκείνες που θα έχουν ήδη προηγηθεί. Ιδιαίτερη προσοχή εφιστά στην Αττική, την Εύβοια και πιθανώς τη δυτική Κρήτη, ειδικά κοντά σε ορεινές περιοχές όπου η βροχή μπορεί να είναι εντονότερη και να διαρκεί περισσότερο.

Ο ίδιος σημειώνει ότι τα νερά από τα βουνά μπορεί να συνεχίσουν να κατεβαίνουν προς κατοικημένες περιοχές και να διογκώνουν ρέματα ακόμη και όταν η βροχή χαμηλότερα έχει εξασθενήσει.

Κίνδυνος και από τα δέντρα λόγω κορεσμένου εδάφους

Ένα ακόμη στοιχείο που επισημαίνει αφορά τον συνδυασμό κορεσμένου εδάφους και πολύ ισχυρών ανέμων. Στα πιο εκτεθειμένα τμήματα της Αττικής, οι βοριάδες την Τετάρτη μπορούν να φτάσουν τα 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τα 8 με 9 μποφόρ.

Όπου το έδαφος έχει ήδη διαποτιστεί από τις βροχές, τα δέντρα μπορεί να χάσουν μέρος της στήριξής τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο ξεριζωμάτων και πτώσεων.

Πέρα από σπασμένα κλαδιά και αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν, πιθανές πτώσεις δέντρων μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ζημιές σε οχήματα ή ακόμη και τοπικές διακοπές ρεύματος.

Ο Σάκης Αρναούτογλου συνιστά να αποφεύγεται η στάθμευση και η παραμονή κάτω από μεγάλα δέντρα όσο διαρκούν οι ισχυροί άνεμοι, ακόμη και αν η βροχή έχει προσωρινά σταματήσει.

Καλλιάνος: Το πιο δύσκολο διάστημα έως τα ξημερώματα της Τετάρτης

Για ιδιαίτερα δύσκολες ώρες στην Αττική προειδοποιεί και ο Γιάννης Καλλιάνος. Μιλώντας στο Newsbomb.gr, εκτιμά ότι ο κύριος όγκος των βροχοπτώσεων θα εκδηλωθεί από το απόγευμα της Τρίτης έως περίπου τις 03:00 με 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα φαινόμενα θα κινούνται από τον Σαρωνικό και τα δυτικά και νότια τμήματα του νομού προς το υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Το συνολικό ύψος βροχής, κατά την εκτίμησή του, μπορεί να φτάσει τα 60 έως 80 χιλιοστά, ποσότητα ικανή να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα εάν πέσει μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.

«Επικίνδυνο κοκτέιλ» βροχής και ανέμων

Ο Γιάννης Καλλιάνος δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην ενίσχυση των ανέμων.Από το βράδυ της Τρίτης, και κυρίως μετά τις 19:00-20:00, οι άνεμοι αναμένεται να δυναμώσουν σημαντικά.

Κοντά στα μεσάνυχτα μπορεί να φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, τοπικά τα 9, ενώ δεν αποκλείονται ριπές ισοδύναμες ακόμη και με 10 μποφόρ. Ο μετεωρολόγος χαρακτηρίζει ιδιαίτερα επικίνδυνο τον συνδυασμό θυελλωδών ανέμων με ήδη κορεσμένο έδαφος και προειδοποιεί επίσης για κίνδυνο πτώσεων δέντρων και κλαδιών.

Η θερμοκρασία στην Αττική αναμένεται να κινηθεί την Τετάρτη κοντά στους 19 βαθμούς Κελσίου.

Κολυδάς: Έως 165,5 χιλιοστά στην Ανατολική Στερεά και Εύβοια

Ιδιαίτερα ισχυρό σήμα για την Τετάρτη δίνει και η ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα δύο βασικά προγνωστικά μοντέλα ICON και ECMWF συγκλίνουν ως προς τη γεωγραφική κατανομή σημαντικών βροχοπτώσεων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στη γενική εικόνα της πρόγνωσης.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου το ICON προβλέπει τοπικά έως 165,5 χιλιοστά σε 24 ώρες.

Ακολουθούν η Αττική με περίπου 58,3 χιλιοστά, η Θεσσαλία με 46,7 χιλιοστά, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 25,5 χιλιοστά και η Ανατολική - Νότια Πελοπόννησος με περίπου 20,4 χιλιοστά.

Ο Θοδωρής Κολυδάς διευκρινίζει, ωστόσο, ότι η σύγκλιση των δύο μοντέλων ενισχύει την αξιοπιστία ως προς τη γενική κατανομή των φαινομένων, χωρίς να εγγυάται ότι θα επαληθευθούν τα ακραία τοπικά ύψη βροχής.

Για την Αττική και τη Θεσσαλία η συμφωνία των μοντέλων χαρακτηρίζεται μέτρια, γεγονός που αφήνει αβεβαιότητα ως προς τις ακριβείς ποσότητες και τη χρονική κατανομή της βροχόπτωσης.

Η Εύβοια αναδεικνύεται σε κοινό σημείο αυξημένης προσοχής τόσο στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ όσο και στις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων.

Η ΕΜΥ έχει θέσει το νησί σε κόκκινη προειδοποίηση, ο Κολυδάς παρουσιάζει προγνωστικά μοντέλα με πολύ μεγάλα τοπικά ύψη βροχής, ενώ ο Αρναούτογλου επισημαίνει ότι σε περιοχές κοντά σε βουνά η βροχή μπορεί να είναι ισχυρότερη και πιο επίμονη.Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και το γεγονός ότι οι βροχές της Τετάρτης θα πέσουν πάνω σε έδαφος ήδη επιβαρυμένο από τα φαινόμενα της Τρίτης.

Το κρίσιμο διάστημα

Με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι επόμενες ώρες έως τα ξημερώματα της Τετάρτης αποτελούν το πρώτο κρίσιμο διάστημα, κυρίως για την Αττική και την Ανατολική Στερεά.

Η Τετάρτη, όμως, δεν αναμένεται να φέρει άμεση και γενικευμένη βελτίωση. Η ΕΜΥ διατηρεί την Εύβοια σε κόκκινη προειδοποίηση μέχρι αργά το απόγευμα, ενώ Σποράδες, Μαγνησία, Δωδεκάνησα και δυτική Κρήτη θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από ισχυρές καταιγίδες.

Μεγάλα ύψη βροχής και θυελλώδεις άνεμοι με ριπές άνω των 100km/h

Το 70% των μετεωρολογικών σταθμών της χώρας, έχουν ξεπεράσει τα 10 χιλιοστά βροχής ημερησίως, ενώ βρέχει ταυτόχρονα αυτή την ώρα σχεδόν σε όλη την χώρα, όπως αναφέρει το Weather Analysis Greece.

Στο Πέραμα σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Στη Μάνδρα έντονη είναι η βροχόπτωση.

Τι λένε Ιταλοί μετεωρολόγοι

Σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους του meteoweb.eu, το κέντρο βαθιάς χαμηλής πίεσης που έπληξε χθες τη νότια Ιταλία έχει πλέον μετατοπίσει το κέντρο βάρους του προς τα ανατολικά, τοποθετούμενο πάνω από το Αιγαίο Πέλαγος και χτυπώντας μετωπικά την Ελλάδα.

Η ελληνική χερσόνησος βιώνει αυτήν τη στιγμή τον άμεσο αντίκτυπο μιας έντονης περιόδου κακοκαιρίας που χαρακτηρίζεται από καταρρακτώδεις βροχές, αναζωπυρούμενες καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με τις βροχοπτώσεις να προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες και τοπική υδρογεωλογική αστάθεια.

Η βασική αιτία αυτής της ορμητικής ροής έγκειται στην εξαιρετική οριζόντια κλίση πίεσης που δημιουργείται πάνω από τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Όταν ένα σύστημα υψηλής πίεσης με τιμές περίπου 1030 hPa προχωρά από την κεντροδυτική Ευρώπη και πλησιάζει σε πολύ μικρή απόσταση από ένα βαθύ κυκλωνικό χαμηλό κάτω από 1005 hPa που βρίσκεται πάνω από το Αιγαίο, οι ισοβαρείς υφίστανται δραματική πάχυνση. Για να αποκατασταθεί η ισορροπία πίεσης, ο αέρας επιταχύνεται δραματικά από περιοχές υψηλότερης πίεσης σε περιοχές χαμηλότερης πίεσης. Η απόκλιση που προκαλείται από τη δύναμη Coriolis προκαλεί τον προσανατολισμό αυτής της ροής κυρίως από τα βόρεια και βορειοανατολικά, διοχετεύοντας τον εαυτό της στους κύριους ορογραφικούς διαδρόμους της νότιας Ιταλίας.

Τι αναφέρει το meteo.gr

Με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θυελλώδεις ανέμους αναμένεται να διαμορφωθεί το σηκνικό του καιρού την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με το meteo.gr, σχετικά με τις βροχοπτώσεις, εντονότερα και μεγαλύτερης διάρκειας θα είναι τα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Στις Σποράδες, στην Εύβοια και ενδεχομένως στη Βόρεια Αττική αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων κυρίως στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.

Όσον αφορά στους ανέμους, στο Αιγαίο, στα ανατολικά ηπειρωτικά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στη Θράκη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 8 μποφόρ, ωστόσο αναμένονται ριπές ανέμου στα επίπεδα των 90-100 km/h και κατά τόπους ακόμα ισχυρότερες. Μικρή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τις απογευματινές ώρες.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι εκτιμώμενες μέγιστες ριπές ανέμου για τις χρονικές περιόδους Τετάρτη14/10/2026, 06:00-09:00 και Τετάρτη14/10/2026, 12:00-15:00.

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