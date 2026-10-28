28η Οκτωβρίου: Ματαιώνονται λόγω κακοκαιρίας οι μαθητικές παρελάσεις σε Μαγνησία και Σποράδες

Snapshot Ματαιώθηκαν οι μαθητικές παρελάσεις στη Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η απόφαση ελήφθη από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα για την προστασία της ζωής και σωματικής ακεραιότητας συμμετεχόντων και παρευρισκομένων.

Η ματαίωση αφορά μόνο τις μαθητικές παρελάσεις, ενώ οι υπόλοιπες επετειακές εκδηλώσεις θα κριθούν ξεχωριστά από τα αρμόδια όργανα.

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει άμεσα τους φορείς και τις σχολικές μονάδες για την απόφαση.

Η απόφαση για το στρατιωτικό σκέλος της παρέλασης στον Βόλο θα ληφθεί με βάση την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Snapshot powered by AI

Τη ματαίωση των μαθητικών παρελάσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου σε ολόκληρη τη Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες αποφάσισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν τις συγκεκριμένες περιοχές.

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η ματαίωση των παρελάσεων αποφασίστηκε «λόγω των προβλεπόμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και με σκοπό την αποτροπή κινδύνων για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων και των παρευρισκομένων».

Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τις μαθητικές παρελάσεις, ενώ για την πραγματοποίηση των υπόλοιπων επετειακών εκδηλώσεων θα αποφασίσουν τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας καλείται να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τους δήμους, τις αστυνομικές αρχές και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των σχολικών μονάδων, των μαθητών και των γονέων.

Σε ό,τι αφορά το στρατιωτικό σκέλος της παρέλασης στον Βόλο, η σχετική απόφαση αναμένεται να ληφθεί σήμερα, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

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