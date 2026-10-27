Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πού ακυρώνονται οι παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας - Οι νέες περιοχές στη λίστα

Snapshot Ακυρώθηκαν οι μαθητικές παρελάσεις στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και πλημμυρικού κινδύνου.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου στην Αττική ματαίωσε την παρέλαση για λόγους ασφαλείας, ενώ η δοξολογία θα πραγματοποιηθεί με περιορισμένη συμμετοχή.

Η Πολιτική Προστασία έθεσε τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση συναγερμού «Red Code» για αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι αποφάσεις για ακυρώσεις ή τροποποιήσεις παρελάσεων λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο βάσει των τρεχουσών καιρικών συνθηκών και σε συνεργασία με αστυνομία και τοπικούς φορείς.

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των δήμων έως τις πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Σε σοβαρό πονοκέφαλο για τις τοπικές αρχές και τα σχολεία εξελίσσεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, ανατρέποντας τον προγραμματισμό για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Οι δυσμενείς μετεωρολογικές προβλέψεις, οι οποίες κάνουν λόγο για ραγδαίες καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις μέχρι και την Πέμπτη, οδήγησαν ήδη στη λήψη δραστικών μέτρων, με το πρώτο μεγάλο ντόμινο ακυρώσεων μαθητικών παρελάσεων να είναι γεγονός.

Με την Πολιτική Προστασία να θέτει τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση συναγερμού και κόκκινης κινητοποίησης («Red Code»), αρκετές περιοχές επέλεξαν να βάλουν σε απόλυτη προτεραιότητα τη σωματική ακεραιότητα μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών.

Γενικό απαγορευτικό σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες

Η αρχή των μαζικών ακυρώσεων έγινε από το Νότιο Αιγαίο, όπου τα καιρικά μοντέλα δείχνουν έντονη επιδείνωση με άμεσο κίνδυνο πλημμυρών. Την ακύρωση του συνόλου των μαθητικών παρελάσεων στα Δωδεκάνησα ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, Μηνάς Παπαδάκης. Όπως ξεκαθάρισε, η απόφαση ήταν μονόδρομος καθώς τα νησιωτικά συγκροτήματα βρίσκονται στο επίπεδο της κόκκινης προειδοποίησης, με τον φόβο εκδήλωσης επικίνδυνων χειμάρρων και πλημμυρικών φαινομένων να παραμένει υψηλός.

Στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος κινήθηκαν οι αρχές στις Κυκλάδες. Μετά την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου «Red Code» από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων αποφάσισε τη μη πραγματοποίηση του σκέλους της παρέλασης των μαθητών, καθώς και των συλλόγων, οργανώσεων και σωματείων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες του νομού, αποτρέποντας τον συγχρωτισμό σε υπαίθριους χώρους υπό ακραία φαινόμενα.

Συναγερμός και στην Αττική – Ματαίωση στον Άγιο Δημήτριο

Η κακοκαιρία δεν αφήνει ανεπηρέαστη ούτε την πρωτεύουσα, όπου τέθηκε σε εφαρμογή καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας «Red Code». Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου έγινε ο πρώτος δήμος του λεκανοπεδίου που προχώρησε επίσημα στη ματαίωση της παρέλασης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο λόγω των προβλεπόμενων επικίνδυνων φαινομένων από το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, με κύριο μέλημα την ασφάλεια των παιδιών και των παρευρισκομένων. Διευκρινίστηκε πως η καθιερωμένη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου θα διεξαχθεί κανονικά στις 10:00 το πρωί με την παρουσία μόνο των σημαιοφόρων των σχολείων, ενώ ο δήμος διέθεσε ειδικές τηλεφωνικές γραμμές για την άμεση ενημέρωση των δημοτών.

Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις της τελευταίας στιγμής

Η εκδήλωση βροχής δεν σημαίνει αυτομάτως ακύρωση ή αναβολή των εορταστικών παρελάσεων, καθώς οι αποφάσεις λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο ανάλογα με τη δυναμική των καιρικών συστημάτων.

Σε επίπεδο δήμων, η εκάστοτε δημοτική αρχή σε συνεννόηση με την αστυνομία και τους τοπικούς φορείς σταθμίζει τα δεδομένα της στιγμής και αποφασίζει για τυχόν τροποποίηση της ώρας, συντόμευση της διαδρομής ή οριστική αναβολή. Αντίστοιχα, οι περιφερειάρχες παρεμβαίνουν και επιβάλλουν γενική απαγόρευση όταν το μέτωπο της κακοκαιρίας επηρεάζει οριζόντια ολόκληρες περιφερειακές ενότητες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις των οικείων δήμων μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της επετείου.

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