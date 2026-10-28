Κακοκαιρία: Έντονα καιρικά φαινόμενα στη Σκιάθο - Πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι 

Snapshot Η Σκιάθος πλήττεται από έντονες βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει πλημμύρες και κλειστά τμήματα του οδικού δικτύου.

Η κυκλοφορία απαγορεύεται από τις 13:30 της 28ης Οκτωβρίου σε σημαντικές περιοχές του νησιού, μεταξύ άλλων στον δρόμο Σκιάθου-Κουκουναριών.

Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους για λόγους ασφαλείας μέχρι να υποχωρήσουν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Η πλήρης έκταση των ζημιών παραμένει άγνωστη λόγω της συνεχιζόμενης βροχόπτωσης και θα αποτιμηθεί μετά τη βελτίωση των συνθηκών. Snapshot powered by AI

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Σκιάθο, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού. Για λόγους ασφαλείας, ο περιφερειακός και τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου παραμένουν κλειστά, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Με απόφαση της Αστυνομίας, από τις 13:30 σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο Σκιάθου-Κουκουναριών, από την περιοχή Ακρόπολη έως τις Κουκουναριές. Η απαγόρευση περιλαμβάνει, επίσης, τις περιοχές Βασιλιάς, Αχλαδιές, Αγία Παρασκευή και Τρούλος, καθώς και τις κάθετες οδούς που συνδέονται με το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο.

Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την υποχώρηση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και την αποκατάσταση των συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας.

Παράλληλα, παραμένει άγνωστη η πλήρης έκταση των ζημιών που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δυσχεραίνει την καταγραφή τους. Η αποτίμηση των καταστροφών θα καταστεί δυνατή μετά την εξασθένηση των φαινομένων και την ασφαλή πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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