Μετρό: Κλείνει στις 12:00 ο σταθμός «Σύνταγμα»

Snapshot Ο σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» θα παραμείνει κλειστός από τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου 31/10 λόγω προγραμματισμένης συγκέντρωσης.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στην πλατεία Συντάγματος στη μνήμη του Κυριάκου Ξυμητήρη.

Ο Κυριάκος Ξυμητήρης έχασε τη ζωή του στις 31 Οκτωβρίου 2022 μετά από έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Η έκρηξη είχε τραυματίσει σοβαρά και μία γυναίκα και είχε απασχολήσει αστυνομικές και δικαστικές Αρχές.

Η κινητοποίηση εντάσσεται σε τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνουν συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Snapshot powered by AI

Κλειστός θα παραμείνει από τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10) ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», λόγω συγκέντρωσης που έχει προγραμματιστεί στο κέντρο της Αθήνας.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στην πλατεία Συντάγματος, στη μνήμη του Κυριάκου Ξυμητήρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 31 Οκτωβρίου 2024, έπειτα από έκρηξη σε διαμέρισμα στην οδό Αρκαδίας, στους Αμπελόκηπους.

Η έκρηξη στους Αμπελόκηπους

Από την έκρηξη είχε τραυματιστεί σοβαρά και μία γυναίκα, ενώ η υπόθεση είχε απασχολήσει τις αστυνομικές και δικαστικές Αρχές.

Η σημερινή κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από το περιστατικό και εντάσσεται στο πλαίσιο τριήμερων εκδηλώσεων μνήμης που έχουν ανακοινώσει συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου.

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