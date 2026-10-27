Γραμμή 4: Παρέμβαση Δούκα για πιθανές επιπτώσεις των έργων του Μετρό σε δημόσιο κτήριο

Με επιστολή προς τον πρόεδρο της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., ο δήμαρχος Αθηναίων ζητά άμεση ενημέρωση για τα δημοσιεύματα που συνδέουν προβλήματα σε δημόσιο κτήριο με τις εργασίες της Γραμμής 4

Ανθή Κουρεντζή

Γραμμή 4: Παρέμβαση Δούκα για πιθανές επιπτώσεις των έργων του Μετρό σε δημόσιο κτήριο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ζήτησε άμεση ενημέρωση από την Ελληνικό Μετρό Α.Ε. για προβλήματα σε δημόσιο κτήριο στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας που ενδέχεται να σχετίζονται με τις εργασίες της Γραμμής 4 του Μετρό.
  • Η επιστολή του δημάρχου εκφράζει ανησυχία για τα δημοσιεύματα και ζητά διευκρινίσεις χωρίς να προεξοφλεί ευθύνες των εργασιών του Μετρό.
  • Υπάρχει σύνδεση ανησυχιών με τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ήδη παρουσιαστεί στην περιοχή της Κυψέλης λόγω των έργων της Γραμμής 4.
  • Ζητείται πλήρης και άμεση ενημέρωση για τις εξελίξεις και τα πορίσματα των τεχνικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί σχετικά με τα προβλήματα στα δημόσια κτήρια.
  • Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαο Ταχιάο, για την ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου.
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Την άμεση παρέμβαση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. ζητά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μετά τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για προβλήματα σε δημόσιο κτήριο επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, τα οποία εκτιμάται ότι ενδέχεται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό.

Με επίσημη επιστολή του, που φέρει ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 2026 και απευθύνεται στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., Σπυρίδωνα Χρυσανθόπουλο, ο δήμαρχος εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του για τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και ζητά να ενημερωθεί άμεσα για τις εξελίξεις.

Η παρέμβαση του Χάρη Δούκα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς, όπως επισημαίνει ο ίδιος, τα νέα δημοσιεύματα έρχονται σε συνέχεια των σοβαρών προβλημάτων που έχουν ήδη ανακύψει στην περιοχή της Κυψέλης.

Δούκας: «Με μεγάλη ανησυχία» παρακολουθούμε τις εξελίξεις

Στην επιστολή του, ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρεται ευθέως στα δημοσιεύματα για το δημόσιο κτήριο της Βασιλίσσης Σοφίας, ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με την πιθανή σύνδεση των προβλημάτων με το έργο του Μετρό.

«Επικοινωνώ μαζί σας με μεγάλη ανησυχία μετά τα σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων, τα οποία αναφέρουν προβλήματα σε δημόσιο κτήριο στη Βασιλίσσης Σοφίας που εκτιμάται ότι προέκυψαν από τις εργασίες της γραμμής 4 του Μετρό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η διατύπωση του δημάρχου καταδεικνύει την ανάγκη διερεύνησης των αναφορών, χωρίς να προεξοφλεί ότι οι εργασίες του Μετρό ευθύνονται για τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περιοχή της Κυψέλης, όπου, σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, έχουν προκύψει ήδη σοβαρά προβλήματα.

Ο Χάρης Δούκας συνδέει τις ανησυχίες που προκαλούν τα νεότερα δημοσιεύματα με την ανάγκη να υπάρχει σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα για τις τεχνικές επιπτώσεις των εργασιών της Γραμμής 4.

Στην επιστολή του σημειώνει: «Σε συνέχεια των πολύ σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκύψει στην περιοχή της Κυψέλης, παρακαλώ να έχουμε πλήρη και άμεση ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις αυτές και τις διαπιστώσεις των τεχνικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί».

Το αίτημα αφορά τόσο τις εξελίξεις γύρω από το κτήριο της Βασιλίσσης Σοφίας όσο και τα πορίσματα των τεχνικών ελέγχων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Η παρέμβαση του δημάρχου επικεντρώνεται στην ανάγκη επίσημης ενημέρωσης από την Ελληνικό Μετρό Α.Ε., προκειμένου να αποσαφηνιστεί η κατάσταση.

Στην επιστολή δεν προσδιορίζονται η ταυτότητα του δημόσιου κτηρίου, η ακριβής φύση των προβλημάτων ή τα αποτελέσματα των τεχνικών ελέγχων.

Κατά συνέπεια, παραμένει προς διευκρίνιση εάν υπάρχει πράγματι σύνδεση των αναφερόμενων προβλημάτων με τις εργασίες κατασκευής της Γραμμής 4.

Η επιστολή κοινοποιείται και στον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαο Ταχιάο, θέτοντας το ζήτημα υπόψη και της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου.

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