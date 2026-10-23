28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Οι αλλαγές σε μετρό, λεωφορεία και τραμ

Snapshot Ο σταθμός «Σύνταγμα» του μετρό θα κλείσει στις 08:00 και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση, σύμφωνα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Οι διαδρομές λεωφορείων και τρόλεϊ θα προσαρμοστούν προσωρινά βάσει των κυκλοφοριακών συνθηκών και οδηγιών της Τροχαίας.

Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ στις γραμμές 6 και 7 κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Η κανονική λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς θα επανέλθει μετά το πέρας των παρελάσεων και των εορταστικών εκδηλώσεων. Snapshot powered by AI

Σε τροποποιήσεις των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς αναμένεται να προχωρήσουν οι αρμόδιοι την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, εξαιτίας των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο και της διεξαγωγής των μαθητικών παρελάσεων.

Οι παρεμβάσεις αναμένεται να επηρεάσουν τη λειτουργία λεωφορείων, τρόλεϊ, μετρό και τραμ, με τις σχετικές ρυθμίσεις να εφαρμόζονται βάσει των οδηγιών της Τροχαίας και των αποφάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντίστοιχα μέτρα είχαν ληφθεί και την προηγούμενη χρονιά, προκειμένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή των εορταστικών εκδηλώσεων.

Ειδικότερα, ο ΟΑΣΑ αναμένεται να προσαρμόσει προσωρινά τις διαδρομές λεωφορειακών γραμμών και τρόλεϊ σε περιοχές του Λεκανοπεδίου, για όσο διάστημα διαρκούν οι μαθητικές παρελάσεις. Οι αλλαγές θα εξαρτηθούν από τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Παρεμβάσεις αναμένονται και στη λειτουργία του Μετρό. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που περιγράφεται, ο σταθμός «Σύνταγμα» πρόκειται να κλείσει στις 08:00, κατόπιν εντολής της ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να σταματούν.

Αλλαγές ενδέχεται να υπάρξουν και στα δρομολόγια του τραμ, τόσο στη Γραμμή 6, που συνδέει την Πικροδάφνη με το Σύνταγμα, όσο και στη Γραμμή 7, η οποία εκτελεί τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά.

Η επαναφορά των δρομολογίων στην κανονική τους λειτουργία αναμένεται μετά το πέρας των παρελάσεων και την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερωθούν εγκαίρως για τις τελικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς οι ακριβείς ώρες εφαρμογής και οι τροποποιήσεις των δρομολογίων θα εξειδικευτούν μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις του ΟΑΣΑ και της Ελληνικής Αστυνομίας.