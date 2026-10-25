Μετρό: Αλλαγές από σήμερα στη Γραμμή 3 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα για πέντε ημέρες

Πέντε σταθμοί στη Γραμμή 3 θα κλείνουν στις 21:40 από τις 25 έως τις 29 Οκτωβρίου, λόγω εργασιών – Αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια και οι εναλλακτικές μετακινήσεις

Ανθή Κουρεντζή

Μετρό: Αλλαγές από σήμερα στη Γραμμή 3 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα για πέντε ημέρες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πέντε σταθμοί της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας θα κλείνουν νωρίτερα, από τις 21:40, από 25 έως 29 Οκτωβρίου λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.
  • Η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 θα χωριστεί σε δύο τμήματα, με επιβάτες να χρησιμοποιούν λεωφορείο για τη σύνδεση μεταξύ Κατεχάκη και Δουκίσσης Πλακεντίας.
  • Οι απευθείας δρομολόγιοι από το Δημοτικό Θέατρο προς το Αεροδρόμιο και αντίστροφα θα ολοκληρώνονται πριν τις 21:10, ενώ μετά τα δρομολόγια θα ξεκινούν ή θα τελειώνουν στη Δουκίσσης Πλακεντίας.
  • Ο ΟΑΣΑ θα λειτουργεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25 για την εξυπηρέτηση των επιβατών μεταξύ Κατεχάκη και Δουκίσσης Πλακεντίας κατά τις βραδινές ώρες.
  • Η ΣΤΑΣΥ τονίζει ότι οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι αναγκαίες για τη βελτίωση των υποδομών, καλώντας τους επιβάτες να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με βάση τις αλλαγές.
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Νωρίτερα θα κατεβάζουν ρολά πέντε σταθμοί της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας από σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, λόγω της συνέχισης των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί «Εθνική Άμυνα», «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο», «Αγία Παρασκευή» και «Χαλάνδρι» θα κλείνουν στις 21:40, περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται στο τμήμα «Κατεχάκη – Δουκίσσης Πλακεντίας», με αποτέλεσμα να τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις βραδινές ώρες.

Πώς θα λειτουργεί η Γραμμή 3

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, από τις 21:40 και έπειτα, η κυκλοφορία των συρμών θα πραγματοποιείται σε δύο ανεξάρτητα τμήματα:- «Δημοτικό Θέατρο – Κατεχάκη»- «Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο»

Αυτό σημαίνει ότι οι επιβάτες που επιθυμούν να μετακινηθούν μεταξύ των σταθμών Κατεχάκη και Δουκίσσης Πλακεντίας θα πρέπει να χρησιμοποιούν το εναλλακτικό μέσο μεταφοράς που έχει προβλέψει ο ΟΑΣΑ.

Τι ισχύει για τα δρομολόγια από και προς το Αεροδρόμιο

Αλλαγές θα ισχύσουν και στη σύνδεση του Μετρό με το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο τελευταίος απευθείας συρμός από το Δημοτικό Θέατρο προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρεί στις 21:06, ενώ από το Αεροδρόμιο προς το Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά τις 21:40, τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο θα έχουν ως αφετηρία ή τερματικό σταθμό τη Δουκίσσης Πλακεντίας.

Συγκεκριμένα, οι αναχωρήσεις θα πραγματοποιούνται:

  • Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Αεροδρόμιο: 22:24, 23:00 και 23:36.
  • Από Αεροδρόμιο προς Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Σε λειτουργία η έκτακτη λεωφορειακή γραμμή Χ25

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25 «Σταθμός Μετρό Κατεχάκη – Σταθμός Μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας».

Η λεωφορειακή σύνδεση θα λειτουργεί από την Κυριακή έως και την Πέμπτη, από τις 21:40 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Τα λεωφορεία θα εξυπηρετούν διαδοχικά τους σταθμούς:

  • Κατεχάκη
  • Εθνική Άμυνα
  • Χολαργός
  • Νομισματοκοπείο
  • Αγία Παρασκευή
  • Χαλάνδρι
  • Δουκίσσης Πλακεντίας.

Στην κατεύθυνση προς Δουκίσσης Πλακεντίας, η αφετηρία θα βρίσκεται στον παράδρομο της λεωφόρου Μεσογείων, στη στάση «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ», ενώ η αποβίβαση θα πραγματοποιείται σε νέα στάση στον δρόμο εισόδου προς το αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, η επιβίβαση θα γίνεται από τη νέα στάση στη Δουκίσσης Πλακεντίας και το λεωφορείο θα τερματίζει στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος του σταθμού Κατεχάκη.

ΣΤΑΣΥ: «Αναγκαίες οι προσωρινές ρυθμίσεις»

Η ΣΤΑΣΥ αναγνωρίζει την αναστάτωση που προκαλούν οι αλλαγές στις καθημερινές μετακινήσεις, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι εργασίες είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των σιδηροδρομικών υποδομών.

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίζουν εγκαίρως τις βραδινές τους μετακινήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στα δρομολόγια και την ανάγκη μετεπιβίβασης σε λεωφορείο για τη διέλευση από το τμήμα όπου θα εκτελούνται οι εργασίες.

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