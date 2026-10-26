Κάμερες πάνω στις στολές αστυνομικών σε 7 περιοχές της Αθήνας - Πότε ξεκινά η εφαρμογή του μέτρου

Snapshot Οι κάμερες θα φοριούνται από αστυνομικούς των ομάδων ΟΠΚΕ – ΟΕΔ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι περιοχές εφαρμογής του μέτρου είναι τα Εξάρχεια, Ομόνοια, Κολωνός, Κυψέλη, Άγιος Παντελεήμονας, Σύνταγμα και Ακρόπολη.

Οι κάμερες είναι φορητές και δεν πρόκειται για νέες σταθερές κάμερες στους δρόμους.

Η χρήση των καμερών εντάσσεται σε επιχειρησιακό σχεδιασμό για την πρόληψη και αντιμετώπιση εγκλημάτων, χωρίς αδιακρίτως καταγραφή όλων των πολιτών. Snapshot powered by AI

Φορητές κάμερες που θα τοποθετούνται στο σώμα των αστυνομικών θα χρησιμοποιούνται από την Τρίτη 27 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, το μέτρο θα εφαρμοστεί από τις 6 το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου έως τις 6 το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο επιχειρησιακών δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αξιόποινων πράξεων.

Τις κάμερες θα χρησιμοποιούν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ – ΟΕΔ, δηλαδή ομάδων ειδικών επιχειρησιακών δράσεων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Σε ποιες περιοχές θα χρησιμοποιούνται οι κάμερες

Το μέτρο αφορά συγκεκριμένες ζώνες που υπάγονται στις αστυνομικές υπηρεσίες των:

Εξαρχείων

Ομονοίας

Κολωνού

Κυψέλης

Αγίου Παντελεήμονα

Συντάγματος

Ακροπόλεως

Τα ακριβή όρια των περιοχών καθορίζονται στην απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας και περιγράφονται με συγκεκριμένες οδούς.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Πρόκειται για φορητές κάμερες που φέρουν οι αστυνομικοί πάνω τους και όχι για νέες σταθερές κάμερες που εγκαθίστανται στους δρόμους.

Η χρήση τους εντάσσεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής. Η ανακοίνωση δεν αναφέρει ότι θα καταγράφονται αδιακρίτως όλοι οι πολίτες ή ότι οι κάμερες θα λειτουργούν συνεχώς σε ολόκληρες τις παραπάνω περιοχές.