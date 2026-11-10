Ναύπακτος: Καμένο σε λιοστάσι εντοπίστηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι διαρρήκτες κοσμηματοπωλείου

Snapshot Το όχημα που χρησιμοποίησαν οι διαρρήκτες κλοπής κοσμηματοπωλείου στη Ναύπακτο βρέθηκε καμένο σε λιοστάσι στο Αντίρριο.

Οι τρεις δράστες έκλεψαν το αυτοκίνητο από την Πάτρα πριν εισβάλουν στο κοσμηματοπωλείο της Ναυπάκτου.

Χρησιμοποίησαν κόφτη για να παραβιάσουν το μεταλλικό πλέγμα ασφαλείας και αφαίρεσαν κοσμήματα και ρολόγια.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες με τη χρήση υλικού από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι δράστες φαίνεται να είχαν σχεδιάσει και εκτέλεσαν τη διάρρηξη με μεθοδικότητα για να καλύψουν τα ίχνη τους. Snapshot powered by AI

Καμμένο μέσα σε λιοστάσι στο Αντίρριο εντοπίστηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κλοπής κοσμηματοπωλείου στη Ναύπακτο.

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, τρεις δράστες έκλεψαν όχημα από την Πάτρα και οδήγησαν μέχρι την περιοχή της Ναυπάκτου, όπου διέρρηξαν και έκλεψαν κοσμηματοπωλείο, τα ξημερώματα της Τρίτης. Οι δράστες χρησιμοποίησαν κόφτη για να παραβιάσουν το μεταλλικό πλέγμα ασφαλείας και στη συνέχεια αφαίρεσαν κοσμήματα και ρολόγια εκτιμώμενης αξίας 60.000 ευρώ.

Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, το κλεμμένο όχημα εντοπίστηκε καμένο στην περιοχή του Αντιρρίου, μέσα σε χωράφι με ελιές.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη, ενώ αξιοποιείται και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Ωστόσο, φαίνεται πως οι δράστες λειτούργησαν με σχέδιο και μεθοδικότητα, ώστε να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

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