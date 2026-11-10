Ναύπακτος: Διάρρηξη με «χρυσή λεία» σε κοσμηματοπωλείο

Snapshot Τρειςκουλοφόροι διέρρηξαν κοσμηπωλείο στη Ναπακτο λίγο πριν τις τα ξημερώματα της Τρίτης.

Χρησιμοποίησαν ειδικό κόφτη για να κόψουν το μεταλλικό ρολό ασφαλε της βιτρίνας και εισήλθαν στο κατάστημα.

Αφαίρεσαν κοσμήματα και αντικείμενα αξίας περίπου 60.000 ευρώ.

Οι δράστες διέφυγαν με αυτοκίνητο που φέρεται να ήταν κλεμμένο και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στο όχημα. Snapshot powered by AI

Διάρρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης σε κεντρικό κοσμηματοπωλείο της Ναυπάκτου, με τρεις κουκουλοφόρους να εισβάλλουν στο κατάστημα, να αρπάζουν κοσμήματα και στη συνέχεια να διαφεύγουν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τρεις δράστες έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο που φέρεται να ήταν κλεμμένο. Χρησιμοποιώντας ειδικό κόφτη, έκοψαν αθόρυβα το μεταλλικό ρολό ασφαλείας της βιτρίνας και κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου.

Αφού άρπαξαν όσα κοσμήματα και αντικείμενα αξίας μπόρεσαν, απομακρύνθηκαν από το κατάστημα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν.

Σύμφωνα με το nafpaktianews, η αξία των κλοπιμαίων, υπολογίζεται σε περίπου 60.000 ευρώ.