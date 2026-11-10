Σύγκρουση αυτοκινήτων έξω από την Λάρισα – Στο νοσοκομείο ένας οδηγός
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον έναν οδηγό
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- Δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν το απόγευμα της Τρίτης στην Περιφερειακή Οδό Λάρισας-Τρικάλων.
- Ένας από τους δύο οδηγούς τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
- Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας.
- Οι συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το απόγευμα της Τρίτης (10/11) στην Περιφερειακή Οδό Λάρισας-Τρικάλων, όταν – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.
Όπως αναφέρειτο onlarissa.gr, αποτέλεσμα του συμβάντος ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός ενός εκ των δύο οδηγών, με αποτέλεσμα να διακομιστεί προληπτικά στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
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