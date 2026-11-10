Σύγκρουση αυτοκινήτων έξω από την Λάρισα – Στο νοσοκομείο ένας οδηγός

Snapshot Δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν το απόγευμα της Τρίτης στην Περιφερειακή Οδό Λάρισας-Τρικάλων.

Ένας από τους δύο οδηγούς τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας.

Οι συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν αδιευκρίνιστες. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το απόγευμα της Τρίτης (10/11) στην Περιφερειακή Οδό Λάρισας-Τρικάλων, όταν – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Όπως αναφέρειτο onlarissa.gr, αποτέλεσμα του συμβάντος ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός ενός εκ των δύο οδηγών, με αποτέλεσμα να διακομιστεί προληπτικά στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

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