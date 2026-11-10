Αποφυλακίζεται ο Δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου για την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου

Snapshot Ο Δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, αποφυλακίζεται μετά από απόφαση Ανακριτή και εισαγγελέα για την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2026 στη Βοιωτία.

Η προσωρινή κράτηση του Αποστόλου είχε προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς ήταν εν ενεργεία δήμαρχος και μαζί του είχαν προφυλακιστεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και ο εργολάβος του Αιολικού Πάρκου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης κατήγγειλε υπέρμετρη αυστηρότητα και χαρακτήρισε την υπόθεση ως κατασκευή «εξιλαστήριων θυμάτων» για την κάλυψη συστημικών αδυναμιών του κρατικού μηχανισμού.

Το γραφείο του δικηγόρου τόνισε ότι η επικοινωνιακή διαχείριση της πυρκαγιάς από τα ΜΜΕ προκάλεσε αρνητική ατμόσφαιρα και επηρέασε αρνητικά τον δήμαρχο πριν εξακριβωθούν τα αίτια και οι ευθύνες.

Η απόφαση αποφυλάκισης υπενθυμίζει το τεκμήριο αθωότητας και καλεί σε σεβασμό στη δικαστική διαδικασία μέχρι την τελική κρίση. Snapshot powered by AI

Εκτός φυλακής αναμένεται να βρεθεί ο Δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, που είχε κριθεί προφυλακιστέος για την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2026, έπειτα από σχετική απόφαση των δικαστικών αρχών.

Ειδικότερα, με διάταξη του Ανακριτή του Πρωτοδικείου Βοιωτίας (Παράλληλη Έδρα Θηβών) και με τη σύμφωνη πρόταση - εισήγηση του αρμόδιου Εισαγγελέα, έγινε δεκτή η αίτηση αποφυλάκισης που είχε καταθέσει η υπεράσπισή του, θέτοντας τέλος στην προσωρινή του κράτηση.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Αποστόλου είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του, κατηγορούμενος στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίστηκε για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 31η Ιουλίου στην περιοχή της Βοιωτίας. Η απόφαση για την προφυλάκισή του είχε προκαλέσει ισχυρό σοκ στην τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία της Φθιώτιδας, καθώς επρόκειτο για εν ενεργεία δήμαρχο. Μαζί του είχαν προφυλακιστεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και ο εργολάβος που είχε την κατασκευή του Αιολικού Πάρκου στη Βοιωτία.

Από την πρώτη στιγμή, ο συνήγορος υπεράσπισής του, Γιώργος Δούμας, είχε καταγγείλει υπέρμετρη αυστηρότητα και κατασκευή «εξιλαστήριων θυμάτων», κάνοντας λόγο για προσπάθεια αναζήτησης μιας σύγχρονης «Ιφιγένειας» ώστε να κατευναστεί η κοινή γνώμη για τις συστημικές αδυναμίες και παραλείψεις του κρατικού μηχανισμού δασοπυρόσβεσης.

Η ανακοίνωση του γραφείο του δικηγόρου του Δημάρχου

Στο ίδιο ύφος είναι και το δελτίο τύπου που εξέδωσε το γραφείο του δικηγόρου, με αφορμή την αποφυλάκιση του κ. Αποστόλου.

«Με απόφαση- διάταξη του κ. Ανακριτή του Πρωτοδικείου Βοιωτίας-ΠΕ Θηβών, μετά από σύμφωνη πρόταση - εισήγηση του κ. Εισαγγελέως, ο Δήμαρχος Στυλίδος κ. Αποστόλου αποφυλακίζεται.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι του λυπηρότατου συμβάντος της κατά την 31η Ιουλίου 2026 εκδηλωθείσας πυρκαγιάς, επακολούθησε μια πρωτοφανούς εκτάσεως από τα Μ.Μ.Ε. επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος. Αυτό δε, χωρίς καν να έχουν εξακριβωθεί τα πραγματικά αίτια της προκλήσεώς της, και τυχόν ευθύνες σε τεχνικό επίπεδο τρίτων και κυρίαρχα του κρατικού μηχανισμού. Η εν λόγω διαχείριση αποσκοπούσε στον προσωρινό κατευνασμό της κοινής γνώμης που διαρκώς διατράνωνε τη δικαία αγανάκτησή της για την έλλειψη κράτους πρόνοιας και πρόληψης, ετοιμότητας, επεμβατικότητας και έγκαιρης καταστολής φαινομένων ανεξέλεγκτων πυρκαγιών, κατά τη θερινή περίοδο. Η επικοινωνιακή αυτή διαχείριση συνέβαλε στη δημιουργία αρνητικής περιρρέουσας ατμόσφαιρας και εντυπώσεων που απείχαν από την πραγματικότητα και αντανακλαστικώς επενεργούσαν και εις βάρος του Δημάρχου.

Εν τέλει με πολύ σεβασμό βεβαίως εις τους παθόντες, η εν λόγω διαχείριση εύρεν στο στάδιο αυτό τοίχο αντίστασης από τη Δικαιοσύνη η οποία με αντικειμενικότητα και νηφαλιότητα έκανε δεκτό το περί αποφυλακίσεως υποβληθέν αίτημά μας.

Η εν λόγω απόφαση σηματοδοτεί ότι όλοι θα πρέπει να αναμένουν την τελική Δικαστική κρίση και να μη σπεύδουν με δημόσιες τοποθετήσεις να παραβιάζουν το τεκμήριο αθωότητας.

Καταθέτοντας την πίστη μας στο δικαιϊκό μας σύστημα, εδραία έχουμε την πεποίθηση περί της τελικής ευαπαλλάκτου κρίσεως και δικαίωσης του κ. Ιωάννη Αποστόλου

Μετά Τιμής Γεώργιος Δούμας».

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

Διαβάστε επίσης