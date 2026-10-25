Βασίλισσα Λετίθια: Γλίστρησε και έπεσε σε αλιευτικό σκάφος - Βίντεο

Snapshot Η βασίλισσα Λετίθια γλίστρησε και έπεσε στο κατάστρωμα αλιευτικού σκάφους κατά την επίσκεψη της βασιλικής οικογένειας στο Λιάνες.

Παρά την πτώση, η βασίλισσα σηκώθηκε αμέσως μόνη της, διατηρώντας την ψυχραιμία της.

Η επιβίβαση στο σκάφος ήταν αμφίβολη λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και έντονου κυματισμού την προηγούμενη ημέρα.

Η πριγκίπισσα Λεονόρ εκφώνησε κεντρική ομιλία που ανέδειξε την ιστορία του τόπου και τη συνεισφορά των γυναικών στην τοπική κοινωνία. Snapshot powered by AI

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας στο Λιάνες, όταν η βασίλισσα Λετίθια γλίστρησε και έπεσε στο κατάστρωμα αλιευτικού σκάφους.

Η βασίλισσα συνοδευόταν από τον σύζυγό της, βασιλιά Φελίπε, και τις δύο κόρες τους, την πριγκίπισσα Λεονόρ και την ινφάντα Σοφία, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την απονομή του βραβείου Exemplary Town Award στη Συντεχνία Αλιέων της Σάντα Άνα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας επιβιβάστηκαν στο αλιευτικό για μια σύντομη ξενάγηση. Τότε, όπως αποτυπώθηκε και σε σχετικό βίντεο, η βασίλισσα Λετίθια έχασε την ισορροπία της στο ολισθηρό κατάστρωμα.

Παρότι μέλη της ασφάλειας και συνεργάτες της έσπευσαν αμέσως κοντά της για να συνδράμουν, η ίδια σηκώθηκε αμέσως μόνη της, διατηρώντας την ψυχραιμία της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιβίβαση στο σκάφος θεωρούνταν αμφίβολη μέχρι την τελευταία στιγμή εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, καθώς μόλις την προηγούμενη ημέρα κατεγράφη έντονος κυματισμός. Κατά τη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης, η πριγκίπισσα Λεονόρ εκφώνησε κεντρική ομιλία, αναδεικνύοντας την ιστορία του τόπου και τη συνεισφορά των γυναικών στην τοπική κοινωνία.

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