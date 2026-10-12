Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας απέδειξε ότι το «royal style» δεν μιλά μόνο μία γλώσσα

Από το παστέλ φόρεμα και τα ιστορικά κοσμήματα της Λετίθια μέχρι τη στρατιωτική στολή της Λεονόρ και το κόκκινο tailoring της Σοφία, η Εθνική Ημέρα της Ισπανίας έγινε ένα μάθημα σύγχρονου royal dressing από την βασιλική οικογένεια 

Ανθή Κουρεντζή

Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας απέδειξε ότι το «royal style» δεν μιλά μόνο μία γλώσσα
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  • Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας συμμετείχε στη στρατιωτική παρέλαση της Εθνικής Ημέρας στις 12 Οκτωβρίου στη Μαδρίτη, με εμφανίσεις που συνδύασαν θεσμικότητα και προσωπικότητα.
  • Η βασίλισσα Λετίθια φορούσε παστέλ ροζ φόρεμα του οίκου The 2nd Skin Co. και μια ιστορική καρφίτσα με διαμάντια και μαργαριτάρια από τις «joyas de pasar».
  • Η πριγκίπισσα Λεονόρ εμφανίστηκε με στρατιωτική στολή, ενώ αντιμετώπισε μικρό απρόοπτο με την insignia του Τάγματος του Χρυσόμαλλου Δέρατος.
  • Η Ινφάντα Σοφία επέλεξε κόκκινο κοστούμι Tommy Hilfiger από τη συλλογή The Sofia Capsule, συνδυάζοντάς το με nude μπαλαρίνες και ελεύθερα μαλλιά.
  • Οι τρεις γυναικείες εμφανίσεις παρουσίασαν διαφορετικές στιλιστικές ταυτότητες, ισορροπώντας ανάμεσα σε θεσμικότητα, βασιλική παράδοση και ατομικότητα.
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Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, με αφορμή την Εθνική Ημέρα της 12ης Οκτωβρίου και τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Μαδρίτη.

Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ’, η βασίλισσα Λετίθια, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία εμφανίστηκαν μαζί σε μία από τις σημαντικότερες θεσμικές ημέρες του ισπανικού ημερολογίου, πριν μεταβούν αργότερα στο βασιλικό παλάτι για την παραδοσιακή δεξίωση.

Πέρα όμως από το αυστηρό τελετουργικό, τα ισπανικά μέσα στάθηκαν ιδιαίτερα στις τρεις γυναικείες εμφανίσεις της οικογένειας, οι οποίες κινήθηκαν σε εντελώς διαφορετικές αισθητικές κατευθύνσεις.

Sofia,Leonor,Letizia,Pedro Sanchez,Margarita Robles

Από αριστερά, η Ινφάντα Σοφία της Ισπανίας, η πριγκίπισσα Λεονόρ, η βασίλισσα Λετίθια, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας Μαργαρίτα Ρόμπλες παρακολουθούν τη στρατιωτική παρέλαση για την «Día de la Hispanidad», την Εθνική Ημέρα της Ισπανίας, στη Μαδρίτη, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026. (AP Photo/Bernat Armangue)

Η βασίλισσα Λετίθια επέλεξε ένα παστέλ ροζ φόρεμα σε κομψή γραμμή, με στρογγυλή λαιμόκοψη, μανίκι τριών τετάρτων, εφαρμοστή μέση και midi φούστα σε γραμμή τραπεζίου. Πρόκειται για δημιουργία του ισπανικού οίκου The 2nd Skin Co., την οποία είχε φορέσει πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2025 κατά την επίσημη επίσκεψή της στην Κίνα.

Το στοιχείο που τράβηξε ακόμη περισσότερο την προσοχή ήταν η ιστορική καρφίτσα με διαμάντια και μαργαριτάρια που φόρεσε στο στήθος. Το κόσμημα ανήκει στις λεγόμενες «joyas de pasar», τα κοσμήματα που συνδέονται με τη βασίλισσα Βικτωρία Ευγενία και περνούν από γενιά σε γενιά στις Ισπανίδες βασίλισσες. Η Λετίθια είχε εμφανιστεί με την ίδια καρφίτσα και στη στρατιωτική τελετή της 6ης Ιανουαρίου 2019.

Συνδύασε το φόρεμα με μακριά σκουλαρίκια με μαργαριτάρια, clutch σε κοκκινωπή απόχρωση και slingback γόβες με χαμηλότερο τακούνι. Παράλληλα, φόρεσε και ένα τετράγωνο δαχτυλίδι Gold&Roses που είχε προηγουμένως φορέσει η πριγκίπισσα Λεονόρ, προσθέτοντας μια διακριτική οικογενειακή σύνδεση στο look.

Spain National Day

Από αριστερά προς τα δεξιά, η πριγκίπισσα Λεονόρ, ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ’, η βασίλισσα Λετίθια και η Ινφάντα Σοφία της Ισπανίας παρευρίσκονται στη στρατιωτική παρέλαση για την «Día de la Hispanidad», την Εθνική Ημέρα της Ισπανίας, στη Μαδρίτη, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026. (AP Photo/Bernat Armangue)

Η πριγκίπισσα Λεονόρ εμφανίστηκε με στρατιωτική στολή, σε απόλυτη αρμονία με τον θεσμικό και στρατιωτικό χαρακτήρα της ημέρας. Η παρουσία της είχε ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς τα τελευταία χρόνια συμμετέχει όλο και πιο ενεργά στις επίσημες εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας.

Η 20χρονη διάδοχος βρέθηκε μάλιστα στο επίκεντρο ενός μικρού απροόπτου, όταν της έπεσε η insignia του Τάγματος του Χρυσόμαλλου Δέρατος. Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, ζήτησε πρώτα την άδεια του πατέρα της, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο, για να σκύψει και να τη σηκώσει. Αργότερα, ο Φελίπε και η Λετίθια τη βοήθησαν να την τοποθετήσει ξανά σωστά στη στολή της.

https://www.instagram.com/p/DeY80iEDlbP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Ινφάντα Σοφία επέστρεψε ειδικά στη Μαδρίτη από το Παρίσι, όπου διανύει το δεύτερο έτος των σπουδών της στις Πολιτικές Επιστήμες και τις Διεθνείς Σχέσεις στο Forward College.

Για την περίσταση επέλεξε ένα έντονο κόκκινο κοστούμι, αποτελούμενο από σταυρωτό blazer με διπλή σειρά κουμπιών και ίσιο παντελόνι. Το σύνολο είναι Tommy Hilfiger, από τη συλλογή The Sofia Capsule, που σχεδίασε η Sofia Richie.

Το συγκεκριμένο κοστούμι δεν ήταν καινούργιο. Η Σοφία το είχε φορέσει και έναν χρόνο νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2025, στις ακροάσεις των βραβευθέντων των Premios Princesa de Asturias στο Οβιέδο.

Αυτή τη φορά το συνδύασε με nude slingback μπαλαρίνες και άφησε τα μαλλιά της ελεύθερα, σε μια πιο νεανική και ανάλαφρη εκδοχή του αυστηρού tailoring.

Τρεις διαφορετικές στιλιστικές ταυτότητες

Τα ισπανικά μέσα σχολίασαν ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι τρεις γυναίκες κινήθηκαν σε εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις: η Λετίθια σε ρομαντικό παστέλ τόνο με ιστορικά κοσμήματα, η Λεονόρ με αυστηρή στρατιωτική στολή και η Σοφία με έντονο κόκκινο tailoring.

Το αποτέλεσμα ήταν μια οικογενειακή εικόνα χωρίς στιλιστική ομοιομορφία, αλλά με σαφή ισορροπία ανάμεσα στον θεσμικό χαρακτήρα της ημέρας, τη βασιλική παράδοση και την προσωπικότητα καθεμιάς.

Μετά την παρέλαση, η βασιλική οικογένεια μετέβη στο Βασιλικό Παλάτι της Μαδρίτης για την παραδοσιακή δεξίωση και το besamanos, όπου παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και αθλητικής ζωής της χώρας.

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