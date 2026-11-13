Η θεαματική τούμπα της Έμα Γουάτσον σε πάρτυ στο Λος Άντζελες

Snapshot Η Έμα Γουάτσον έχασε την ισορροπία της και έπεσε φορώντας ψηλοτάκουνα παπούτσια κατά την άφιξή της στο πάρτι του GQ στο Λος Άντζελες.

Το περιστατικό συνέβη στην επικλινή είσοδο του ξενοδοχείου Chateau Marmont πριν μπει στο ετήσιο πάρτι «Men of the Year».

Η ηθοποιός αντιμετώπισε την πτώση με γέλιο, σηκώθηκε γρήγορα και συνέχισε κανονικά τη βραδιά χωρίς να τραυματιστεί.

Για τη βραδινή της έξοδο η Γουάτσον φορούσε μαύρο μίνι φόρεμα, vintage παλτό Valentino και ψηλοτάκουνα με ασπρόμαυρες ρίγες.

Η ηθοποιός συνοδευόταν από έναν ξανθό άνδρα και επέλεξε να μην ποζάρει στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης. Snapshot powered by AI

Μια απρόσμενη στιγμή είχε η Έμα Γουάτσον κατά την άφιξή της σε ένα από τα πιο λαμπερά πάρτι του Χόλιγουντ, όταν έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο έδαφος, λίγο πριν περάσει την είσοδο του θρυλικού ξενοδοχείου Chateau Marmont στο Λος Άντζελες.

Η ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τον ρόλο της Ερμιόνης στη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ», βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου στο ετήσιο πάρτι «Men of the Year» του περιοδικού GQ, το οποίο συγκέντρωσε δεκάδες προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας και της μόδας.

Ωστόσο, η άφιξή της δεν εξελίχθηκε ακριβώς όπως θα περίμενε.

Καθώς ανέβαινε την επικλινή είσοδο του ξενοδοχείου, η Γουάτσον παραπάτησε φορώντας ψηλοτάκουνα παπούτσια με ασπρόμαυρες ρίγες, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Παρά την αμήχανη στιγμή, η 36χρονη ηθοποιός σηκώθηκε γρήγορα, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό με γέλιο, προτού συνεχίσει προς το εσωτερικό του ξενοδοχείου.

Για τη βραδινή της έξοδο, η Έμα Γουάτσον επέλεξε ένα μαύρο μίνι φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ένα πολύχρωμο vintage παλτό Valentino και χρυσά κοσμήματα.

Την εμφάνισή της ολοκλήρωναν τα ιδιαίτερα ψηλοτάκουνα παπούτσια με ρίγες, τα οποία φαίνεται πως την δυσκόλεψαν κατά την άφιξή της.

Η ηθοποιός συνοδευόταν από έναν ξανθό άνδρα, με τον οποίο κατευθύνθηκε προς το πάρτι, ενώ επέλεξε να μην ποζάρει στο επίσημο κόκκινο χαλί της διοργάνωσης.

Παρά το απρόοπτο, η Γουάτσον δεν έδειξε να χάνει το κέφι της και συνέχισε κανονικά τη βραδινή της έξοδο.

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