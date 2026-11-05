Ηλεία: 12 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά και ρευματοκλοπές

Snapshot Στον Πύργο Ηλείας πραγματοποιήθηκαν 12 συλλήψεις για ναρκωτικά, ρευματοκλοπές και παραβάσεις υγειονομικών διατάξεων.

Κατασχέθηκαν περισσότερα από δύο κιλά κάνναβης και δύο συγκομισμένα δενδρύλλια κάνναβης.

Πέντε άτομα συνελήφθησαν για ρευματοκλοπή και έξι για παραβάσεις υγειονομικών κανόνων.

Στην επιχείρηση ελέγχθηκαν 85 άτομα, 37 οχήματα και επτά κατοικίες, ενώ βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, με παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη 12 ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στον Πύργο Ηλείας, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί. Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν περισσότερα από δύο κιλά κάνναβης, ενώ διαπιστώθηκαν περιπτώσεις παράνομης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας και πραγματοποιήθηκε με την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και τη συμμετοχή συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ.

Από τους 12 συλληφθέντες, ένας αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Κατά την αστυνομική έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή του 2 κιλά και 240 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και δύο συγκομισμένα δενδρύλλια του ίδιου φυτού.

Πέντε ακόμη άτομα συνελήφθησαν για υποθέσεις ρευματοκλοπής, ενώ οι υπόλοιπες έξι συλλήψεις αφορούν παραβάσεις υγειονομικών διατάξεων.

Οι αστυνομικοί έλεγξαν συνολικά 85 άτομα και 37 οχήματα, ενώ διενήργησαν έρευνες σε επτά κατοικίες. Παράλληλα, 15 άτομα οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες για περαιτέρω έλεγχο.

Κατά την ίδια επιχείρηση καταγράφηκαν και 12 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στις έρευνες συμμετείχαν στελέχη υπηρεσιών δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της ΟΠΚΕ Πύργου, της Ομάδας Ειδικών Ελέγχων Ηλείας, της ΔΙ.ΑΣ. και της Τροχαίας, καθώς και άλλων υπηρεσιών της περιοχής.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

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