Ηλεία: Εντοπίστηκαν δύο θερμοκήπια με 102 δενδρύλλια κάνναβης-Κατασχέθηκαν πάνω από 50 κιλά

Snapshot Εντοπίστηκαν δύο θερμοκήπια στην Ηλεία με 102 δενδρύλλια κάνναβης και κατασχέθηκαν πάνω από 50 κιλά αποξηραμένης κάνναβης.

Συνελήφθη ένας άνδρας που είχε αναπτύξει την καλλιέργεια σε αγροτεμάχιο και βρέθηκαν επίσης φυτικά αποσπάσματα και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Από τα 102 δενδρύλλια, τα 21 είχαν ήδη συγκομιστεί και το ύψος τους έφτανε έως 2,5 μέτρα.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας. Snapshot powered by AI

Δύο θερμοκήπια στα οποία καλλιεργούνταν 102 δενδρύλλια κάνναβης εντόπισαν οι αστυνομικές Αρχές σε περιοχή της Ηλείας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης το μεσημέρι του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου 2026. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ από τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 50 κιλά αποξηραμένης κάνναβης και φυτικών αποσπασμάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύει το Pelop.gr, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας εντόπισαν τον συλληφθέντα σε αγροτεμάχιο, όπου είχε διαμορφώσει δύο θερμοκήπια για την καλλιέργεια κάνναβης.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε σε αποθήκη δίπλα στο αγροτεμάχιο, βρέθηκαν επιπλέον ποσότητες αποξηραμένης κάνναβης, φυτικά αποσπάσματα και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Πάνω από 50 κιλά κάνναβης και 102 δενδρύλλια

Η συνολική ποσότητα των κατασχεθέντων ανήλθε σε 50 κιλά και 30 γραμμάρια ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης και φυτικών αποσπασμάτων.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν 102 δενδρύλλια κάνναβης, με ύψος που έφτανε έως και τα 2,5 μέτρα. Από αυτά, τα 21 είχαν ήδη συγκομιστεί. Στο σημείο κατασχέθηκε επίσης μία λειτουργική ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, στην Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.

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