Κακοκαιρία στην Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος και χαλάζι σάρωσαν καλλιέργειες και θερμοκήπια στη Βουπρασία

Snapshot Χαλαζόπτωση και ανεμοστρόβιλος προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια στη Βουπρασία, κυρίως σε Κουγεΐκα, Σουρμπάνι και Μανωλάδα.

Οι ζημιές διαφοροποιούνται ανά οικισμό, με εκτεταμένα προβλήματα στις πατάτες στα Κουγεΐκα και σοβαρές καταστροφές σε θερμοκήπια στο Σουρμπάνι και τη Μανωλάδα.

Τα δημοτικά συνεργεία, σε συνεργασία με Πυροσβεστική και Αστυνομία, αντιμετώπισαν άμεσα τα επείγοντα περιστατικά και διασφάλισαν την προστασία των κατοίκων.

Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης ξεκίνησε την καταγραφή των ζημιών για να υλοποιηθεί η διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων μέσω ΕΛΓΑ. Snapshot powered by AI

Με ζημιές στις καλλιέργειες και στα θερμοκήπια βρίσκονται αντιμέτωποι παραγωγοί στη Βουπρασία, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή.

Η εικόνα των καταστροφών διαφέρει ανά οικισμό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Στα Κουγεΐκα, η ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στις υπαίθριες καλλιέργειες πατάτας. Στο Σουρμπάνι και στη Μανωλάδα, καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε θερμοκήπια, ενώ την περιοχή έπληξε και ανεμοστρόβιλος.

Τα δημοτικά συνεργεία παρέμειναν σε κινητοποίηση όλη τη νύχτα, παρεμβαίνοντας στα σημεία όπου παρουσιάστηκαν προβλήματα. Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Παναγιώτης Βαγγελάκος, ανέφερε ότι τα επείγοντα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν χωρίς καθυστέρηση, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας και προτεραιότητα την προστασία των κατοίκων.

Το βάρος μεταφέρεται πλέον στην καταγραφή των απωλειών για τους αγρότες. Ο δήμος έχει αρχίσει τις σχετικές διαδικασίες, ώστε να καταγραφούν αναλυτικά οι ζημιές και να προχωρήσει η διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων μέσω του ΕΛΓΑ.

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