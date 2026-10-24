Αρχαία Ολυμπία: Νεκρός εντοπίστηκε 73χρονος στο χωριό Άσπρα Σπίτια - Μάζευε ελιές μόνος του

Snapshot Νεκρός εντοπίστηκε 73χρονος αγρότης στο χωριό Άσπρα Σπίτια στον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

Ο άνδρας είχε πάει μόνος του να μαζέψει ελιές στα χωράφια του από το πρωί.

Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του πάνω στα ελαιόπανα κάτω από ένα ελαιόδεντρο.

Υπάρχει εκτίμηση ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαίας Ολυμπίας διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 24/10 ένας 73χρονος αγρότης, στο χωριό Άσπρα Σπίτια στον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο άνδρας ήταν ετεροδημότης αλλά είχε χωράφια με ελιές στο χωριό, της οποίες είχε πάει να μαζέψει μόνος του.

Από νωρίς το πρωί είχε μεταφερθεί στο χωράφι με τα σύνεργα της συγκομιδής, όμως λίγο πριν τις 12:00 εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από ένα ελαιόδεντρο πάνω στα ελαιόπανα.

Κανείς δεν γνωρίζει για την ώρα τι ακριβώς συνέβη, όμως εκτιμάται πως έχασε τις αισθήσεις του από παθολογικά αίτια καθώς δίπλα του υπήρχε και το ελαιοραβδιστικό.

Το Α.Τ. Αρχαίας Ολυμπίας διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

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