Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 45χρονος δύτης στο Λευκαντί
Ένας 45χρονος δύτης βρέθηκε νεκρός στη Χαλκίδα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής κατάδυσης
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- Ο δύτης ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ιδιώτη δύτη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
- Οι γιατροί στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.
- Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.
Τραγικό τέλος είχε η εκπαιδευτική κατάδυση για έναν 45χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ιδιώτη δύτη στη θαλάσσια περιοχή του Λευκαντίου Χαλκίδας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 45χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
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