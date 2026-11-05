Κόρινθος: Έκλεψαν και ξυλοκόπησαν 81χρονο – Συνελήφθησαν 18χρονος και 46χρονη

Snapshot Συνελήφθησαν στην Κόρινθο ένας 18χρονος και μια 46χρονη για ληστεία σε βάρος 81χρονου.

Οι δράστες επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν τον ηλικιωμένο με σκοπό να τον ληστέψουν.

Η σύλληψη έγινε μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της Ο.Π.Κ.Ε. Κορινθίας.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε και αποδόθηκε στον παθόντα το κλεμμένο χρηματικό ποσό.

Η υπόθεση ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου. Snapshot powered by AI

Συνελήφθησαν την Τετάρτη (4/11), στη Κόρινθο, από αστυνομικούς 2 ημεδαποί, 18χρονος και 46χρονη, αντίστοιχα, κατηγορούμενοι για ληστεία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι προαναφερόμενοι το μεσημέρι της Τετάρτης επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν 81χρονο, τον λήστεψαν και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Αστυνομικοί της Α3’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθία μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες.

Τέλος, στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε χρηματικό ποσό, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον παθόντα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο, διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.

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