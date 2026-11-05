Σητεία: Τον έπιασαν να κυνηγά μέσα σε καταφύγιο άγριας ζωής – Σύλληψη και πρόστιμο 500 ευρώ

Snapshot Ένας άνδρας συνελήφθη να κυνηγά μέσα σε καταφύγιο άγριας ζωής κοντά στη Μονή Τοπλού στη Σητεία.

Η σύλληψη έγινε από Ομοσπονδιακό θηροφύλακα και θηροφύλακα του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας.

Σε βάρος του άνδρα υποβλήθηκε μήνυση και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Νοεμβρίου, περίπου στις 11:00 το πρωί, στην περιοχή Πλαΐ Μαραζάκη – Μονή Τοπλού, Λασίθι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας γνωστοποίησε την επιβολή του προστίμου και τη μήνυση. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός άνδρα που εντοπίστηκε να κυνηγά μέσα σε καταφύγιο άγριας ζωής στη Σητεία προχώρησαν θηροφύλακες την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί, στην περιοχή Πλαΐ Μαραζάκη – Μονή Τοπλού, στο Λασίθι.

Ο άνδρας εντοπίστηκε να ασκεί θήρα εντός του καταφυγίου άγριας ζωής από Ομοσπονδιακό θηροφύλακα και τον θηροφύλακα του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του.

Για την παράβαση υποβλήθηκε μήνυση, ενώ βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ, όπως γνωστοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας.

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