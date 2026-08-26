Κυψέλη: Ρωγμές στα σπίτια, ανασφάλεια και αγωνία – Πάνω από 10 οικογένειες εγκατέλειψαν τις εστίες

Snapshot Περισσότερες από 10 οικογένειες στην Κυψέλη εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω ρωγμών που προκλήθηκαν από τα έργα του μετροπόντικα.

Οι κάτοικοι ζουν σε καθεστώς ανασφάλειας, καθώς δεν έχει γίνει επαρκής έλεγχος των ζημιών με μηχανήματα.

Η εταιρεία του Μετρό απέστειλε στο Δήμο Αθηναίων στοιχεία για 14 κτίρια, αλλά με ρήτρα εμπιστευτικότητας που περιορίζει τη χρήση τους από τους ιδιοκτήτες.

Οι κάτοικοι ζητούν εγγυήσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και αποζημιώσεις.

Ο δήμαρχος Αθηναίων κινητοποιήθηκε και συνεργάστηκε με την Αττικό Μετρό για την αξιολόγηση της κατάστασης των κτιρίων. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 10 οικογένειες στην Κυψέλη είδαν τη ζωή τους να ανατρέπεται από τη μια στιγμή στην άλλη όταν τα σπίτια τους εμφάνισαν ρωγμές από τα έργα του μετροπόντικα στην περιοχή.

Ζουν εδώ και μήνες με την αβεβαιότητα και χωρίς επίσημες απαντήσεις. Ο μετροπόντικας πέρασε κάτω από διαμερίσματα τους στην Κυψέλη κι όπως φαίνεται προκάλεσε πολύ σημαντικές ζημιές.

Πάνω από 10 οικογένειες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους ενώ άλλες τόσες έχουν απομακρύνει τα παιδιά τους μέχρι να βρουν κάποια λύση. Όπως λένε οι ιδιοκτήτες ακόμα και σήμερα βρίσκουν στα σπίτια τους νέες ρηγματώσεις ή βλέπουν τις ήδη υπάρχουσες να μεγαλώνουν.

«Κανένας δεν έχει έρθει να ελέγξει με μηχανήματα δεν ξέρουμε εάν έχει υποστεί κλίση το κτήριο είμαστε σε ένα καθεστώς ανασφάλειας και ομηρίας».

Μετά την παρέμβαση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για την παροχή επίσημων απαντήσεων σχετικά με την καταγραφή των ζημιών, η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο του Μετρό, απέστειλε μόλις χθες στο Δημαρχείο τα πρώτα στοιχεία που αφορούν 14 κτίρια της περιοχής.

«Στηρίζουμε τους κατοίκους και για αυτό τον λόγο αμέσως κινητοποιηθήκαμε τους είδαμε από κοντά κάναμε συνάντηση με την αττικό μετρό. Μας έχει παραδοθεί για 14 κτήρια η κατάσταση πριν και μετά και η μεθοδολογία με βάση την οποία γίνεται η αξιολόγηση πριν και μετά, δηλαδή πόσες είναι οι καθιζήσεις σε τι βαθμό», είπε ο δήμαρχος.

Τα έγγραφα όμως αυτά όπως καταγγέλλουν οι ιδιοκτήτες των σπιτιών εστάλησαν με ρήτρα εμπιστευτικότητας. Θα διατεθούν στους εμπειρογνώμονες που έχουν ορίσει οι πληγέντες όμως δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα δικά τους πορίσματα.

Οι ιδιοκτήτες των σπιτιών ζητούν εγγυήσεις για λύση, αποκατάσταση των ζημιών και αποζημιώσεις.

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