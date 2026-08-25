Δούκας για Κυψέλη: «Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα – Θέλουμε να προχωρήσουν τα έργα του Μετρό με ασφάλεια»

Νέες καταγγελίες για καθιζήσεις και ρωγμές σε πολυκατοικίες και κτήρια της Κυψέλης έφεραν ξανά στο προσκήνιο τις επιπτώσεις από την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό, με τους κατοίκους να ζητούν απαντήσεις και τον Δήμο Αθηναίων να πιέζει για πλήρη ενημέρωση και αποκατάσταση των ζημιών. Ο Χάρης Δούκας επισημαίνει ότι «υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα», ενώ, ο μετροπόντικας παραμένει σταματημένος στην περιοχή από τον Μάιο.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι ο Δήμος στηρίζει την κατασκευή του Μετρό και την ανάγκη να αποκτήσει η Αθήνα ένα πυκνότερο δίκτυο, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εις βάρος της ασφάλειας των κατοίκων και των περιουσιών τους.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η Ελληνικό Μετρό απέστειλε στοιχεία και δεδομένα που είχαν ζητηθεί για τα κτήρια της Κυψέλης. Πρόκειται, όπως αποσαφήνισε, για στοιχεία που αφορούν 14 κτήρια και τα οποία θα αξιολογηθούν από τους εξειδικευμένους συνεργάτες που έχουν επιλεγεί από τους κατοίκους.

Το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει και την αυριανή (26/08) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ, ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την υποστήριξη των κατοίκων.

Με απόφαση που ελήφθη την 29η Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων ανέλαβε να καλύψει το κόστος των εμπειρογνωμόνων που έχουν επιλέξει οι κάτοικοι, καθώς και νομικού συμβούλου. Στόχος είναι να υπάρχει ανεξάρτητη τεχνική αξιολόγηση των προβλημάτων και των εργασιών αποκατάστασης.

Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει από την κυβέρνηση και την Ελληνικό Μετρό πρόσβαση στη μελέτη και στα δεδομένα που σχετίζονται με τις καθιζήσεις και τις μετατοπίσεις. Ακόμη, ζητά να προχωρήσει άμεσα η αποκατάσταση των ζημιών στα ακίνητα, καθώς και οι απαραίτητοι έλεγχοι στατικής επάρκειας από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Στα στοιχεία που ζητήθηκαν, περιλαμβάνονται η πλήρης έκθεση πραγματογνωμοσύνης και τα συνοδευτικά έγγραφα, το ημερολόγιο των εργασιών στο επίμαχο σημείο από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2026, καθώς και το σύνολο των δεδομένων από τη δομητική και γεωμηχανική παρακολούθηση.

Η εταιρεία έχει ήδη συντάξει μελέτη με δύο εμπειρογνώμονες, η οποία βρίσκεται υπό αξιολόγηση από τρίτο ειδικό. Όπως ανέφερε ο κ. Δούκας, υπάρχει δέσμευση τα τελικά αποτελέσματα να παρουσιαστούν μέσα στον Σεπτέμβριο τόσο στον Δήμο όσο και στους κατοίκους.

Παράλληλα, οι κάτοικοι περιγράφουν μία κατάσταση που τους προκαλεί έντονη ανησυχία, ζητώντας να έχουν πλήρη εικόνα για αυτό που έχει προκαλέσει τις ζημιές και ποιες παρεμβάσεις απαιτούνται για την αποκατάσταση.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ακόμη ο πραγματογνώμονας και καθηγητής του ΕΜΠ, Δημήτρης Καλιαμπάκος, ο δικηγόρος και νομικός σύμβουλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων, Θανάσης Καμπαγιάννης και ο δημοτικός σύμβουλος, Πέτρος Κωνσταντίνου.

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