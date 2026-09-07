Βρετανία: Τα 5 ελληνικά νησιά, κορυφαία στον κόσμο, που είναι ιδανικά για solo ταξιδιώτες

Το μόνο που χρειάζεσαι είναι «τον εαυτό σου και ένα καλό βιβλίο», προτρέπει η Βρετανίδα δημοσιογράφος της Metro

Γιάννης Νικηφοράκης

Βρετανία: Τα 5 ελληνικά νησιά, κορυφαία στον κόσμο, που είναι ιδανικά για solo ταξιδιώτες
TRAVEL
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  • Η Ελλάδα θεωρείται κορυφαίος προορισμός για solo ταξιδιώτες λόγω της ασφάλειας, της φιλικής φιλοξενίας και της ποικιλίας νησιών της.
  • Η Αμοργός προσφέρει ήρεμο περιβάλλον με ιστορικά μνημεία και πεζοπορικές διαδρομές με εντυπωσιακή θέα.
  • Η Σαμοθράκη ξεχωρίζει για φυσικές πισίνες, καταρράκτες και πεζοπορικές διαδρομές σε άγρια τοπία.
  • Η Σίφνος συνδυάζει παραδοσιακά χωριά, γαστρονομία και όμορφες παραλίες, κατάλληλη για χαλάρωση και εξερεύνηση.
  • Τα Κουφονήσια και η Ικαρία προτείνονται για ήρεμες αποδράσεις με φυσική ομορφιά, μικρούς οικισμούς και μοναδικές τοπικές εμπειρίες.
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Η Ελλάδα είναι ένας από τους κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο για island hopping, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδα Metro.

Η χώρα διαθέτει περισσότερα από 6.000 νησιά και νησίδες, που απλώνονται στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος και πέρα από αυτά, ο συνδυασμός αρχαίου πολιτισμού, πανέμορφων παραλιών και απολαυστικής κουζίνας εξηγεί γιατί περίπου 5 εκατομμύρια Βρετανοί την επισκέπτονται κάθε χρόνο για τις διακοπές τους, επισημαίνει η δημοσιογράφος της εφημερίδας.

Πέρα από ήλιο, θάλασσα και άμμο, η Ελλάδα, και ιδιαίτερα τα νησιά της, θεωρείται επίσης ένας ιδιαίτερα ασφαλής προορισμός, με χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας και φιλικούς κατοίκους που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τους τουρίστες.

Και αυτό είναι εξαιρετικό νέο για όσους ταξιδεύουν μόνοι, μια τάση που συνεχώς κερδίζει έδαφος.

Πρόσφατη έρευνα που επικαλείται η εφημερίδα, δείχνει ότι σχεδόν ένας στους τέσσερις ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει πλέον ότι προτιμά να ταξιδεύει μόνος και αισθάνεται άνετα να οργανώνει ένα ταξίδι χωρίς παρέα. Στις ηλικίες κάτω των 25 ετών, το ποσοστό φτάνει το 40%.

Το Metro επέλεξε πέντε από τα καλύτερα ελληνικά νησιά για μια solo απόδραση.

Αμοργός

Στο ανατολικό άκρο των Κυκλάδων, του συμπλέγματος που είναι γνωστό για τη Σαντορίνη και τη Μύκονο, βρίσκεται η πιο ήσυχη Αμοργός.

Το νησί συνδυάζει άγρια φυσική ομορφιά και ιστορία και αποτελεί παράδεισο για τους λάτρεις της περιπέτειας.

Εδώ βρίσκεται η Μονή Χοζοβιώτισσας, ένα κατάλευκο μοναστήρι του 11ου αιώνα, χτισμένο κυριολεκτικά πάνω σε έναν χρυσαφένιο βράχο.

Πρόκειται για το δεύτερο παλαιότερο μοναστήρι στην Ελλάδα και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μέσω 300 πέτρινων σκαλοπατιών.

Οι λάτρεις της πεζοπορίας μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές διαδρομές, όλες με εντυπωσιακή θέα.

Το μονοπάτι από Βρουτσή προς Κατάπολα διασχίζει τη νότια Αμοργό και, σε ορισμένα σημεία, προσφέρει θέα προς τη γειτονική Νάξο.

Υπάρχει επίσης η διαδρομή Όρμος - Λαγκάδα - Θολάρια, που περνά μέσα από βουνά, κοιλάδες και το περίφημο φαράγγι του Αρακλή.

Όποιος προτιμά πιο χαλαρούς ρυθμούς, μπορείτε να κατευθυνθεί στη Χώρα, την πρωτεύουσα του νησιού.

Η Χώρα χαρακτηρίζεται από τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους, τα κυκλαδίτικα σπίτια, τα μεγάλα ευκαλυπτόδεντρα και το ενετικό κάστρο.

Για μια στάση για καφέ ή φαγητό, υπάρχουν πολλές καφετέριες και παραδοσιακές ταβέρνες.

Σαμοθράκη

Αν αναζητάτε καταρράκτες, φυσικές πισίνες, τις περίφημες βάθρες, και άγρια τοπία, η μικρή Σαμοθράκη, στο βόρειο Αιγαίο, θα πρέπει να βρίσκεται στη λίστα σας.

Μπορείτε να ακολουθήσετε τον ποταμό Φονιά μέσα από καταπράσινα δάση μέχρι να φτάσετε στις βάθρες, οι οποίες προσφέρονται ιδανικά για κολύμπι.

Στο χωριό Θέρμα, οι ιαματικές θειούχες πηγές είναι γνωστές για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες.

Η Σαμοθράκη φιλοξενεί επίσης το όρος Σάος, το ψηλότερο βουνό των νησιών του Αιγαίου.

Οι πιο τολμηροί μπορούν να επιχειρήσουν την απαιτητική πεζοπορική διαδρομή διάρκειας περίπου 10 ωρών μετ’ επιστροφής μέχρι την κορυφή, από όπου προσφέρεται πανοραμική θέα στη θάλασσα.

Οι λάτρεις της «Οδύσσειας» θα ενδιαφερθούν να μάθουν ότι, σύμφωνα με την Ιλιάδα του Ομήρου, ο Ποσειδώνας καθόταν πάνω στο βουνό για να παρακολουθεί τον Τρωικό Πόλεμο.

Σίφνος

Επιστρέφουμε στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στη Σίφνο, ένα χαρακτηριστικό ελληνικό νησί με εντυπωσιακές παραλίες, παραδοσιακά λευκά χωριά και πλούσια γαστρονομική παράδοση.

Εδώ μπορείτε να απολαύσετε τα πάντα, από αρνάκι μαγειρεμένο σε χαμηλή θερμοκρασία και ρεβιθάδα μέχρι κουνέλι στιφάδο, όλα μαγειρεμένα σε ξυλόφουρνους.

Μετά το φαγητό, μπορείτε να περπατήσετε σε ένα από τα πολλά χωριά του νησιού, από το Κάστρο, ηλικίας περίπου 3.000 ετών, και το ήσυχο παραθαλάσσιο ψαροχώρι Φάρος, μέχρι την πρωτεύουσα Απολλωνία, που είναι χτισμένη πάνω σε τρεις λόφους.

Αξίζει να επισκεφθεί κάποιος και τη Μονή Χρυσοπηγής, έναν θρησκευτικό χώρο του 17ου αιώνα, ή την εμβληματική Εκκλησία των Επτά Μαρτύρων, που βρίσκεται στην κορυφή ενός βραχώδους λόφου και θυμίζει σκηνικό από το «Mamma Mia!».

Η Σίφνος διαθέτει, φυσικά, και πολλές εντυπωσιακές παραλίες.

Στην παραλία Φάρος, μπορείτε να εναλλάσσετε το μπάνιο και την ηλιοθεραπεία με φαγητό στις παραθαλάσσιες ταβέρνες.

Στον Χερόνησο, μπορείτε να απομονωθείτε σε έναν μικρό αμμώδη όρμο με τιρκουάζ νερά και εξαιρετικές συνθήκες για κολύμπι.

Κουφονήσια

Τα Κουφονήσια αποτελούνται από δύο μικρά, νησιά χωρίς αυτοκίνητα, ανάμεσα στη Νάξο και την Αμοργό.

Το Άνω Κουφονήσι είναι το κατοικημένο νησί, με πέντε εκπληκτικές παραλίες και περίπου 400 κατοίκους.

Παραλίες όπως το Πορί, ο Φανός και η Ιταλίδα διαθέτουν απαλή άμμο και ρηχά, καταγάλανα νερά, την κλασική εικόνα ελληνικής παραλίας που έχει κανείς στο μυαλό του.

Εδώ κυριαρχεί ένας αργός και χαλαρός τρόπος ζωής, μακριά από τη φασαρία και τα πάρτι της Μυκόνου.

Οι ταξιδιώτες περνούν τις ημέρες τους κολυμπώντας, κάνοντας ηλιοθεραπεία, τρώγοντας φρέσκο ψάρι στις τοπικές ταβέρνες και εξερευνώντας με τα πόδια τα γραφικά χωριά.

Μπορεί κάποιος να επισκεφθεί το ακατοίκητο Κάτω Κουφονήσι. Οι ημερήσιες εκδρομές με μικρά θαλάσσια ταξί προσφέρουν την ευκαιρία να εξερευνήσει κάποιος απομονωμένους όρμους και πιο ήσυχες παραλίες.

Ικαρία

Η Ικαρία, στο Αιγαίο, είναι γνωστή ως μία από τις Μπλε Ζώνες, δηλαδή τις περιοχές του κόσμου όπου οι άνθρωποι ζουν ασυνήθιστα πολλά χρόνια και συχνά φτάνουν ή ξεπερνούν τα 100.

Το νησί είναι επίσης περιβεβλημένο από μυθολογία, χάρη στους μύθους για τον Ίκαρο και τον Διόνυσο.

Σύμφωνα με τον θρύλο, όταν ο Ίκαρος, γιος του σπουδαίου εφευρέτη Δαίδαλου, πέταξε πολύ κοντά στον ήλιο, τα φτερά του έλιωσαν και έπεσε νεκρός στο Αιγαίο.

Το σώμα του ξεβράστηκε σε ένα άγνωστο τότε νησί, το οποίο αργότερα ονομάστηκε Ικαρία προς τιμήν του.

Ο Διόνυσος, γιος του Δία, γεννήθηκε επίσης στην Ικαρία.

Το νησί είναι λίγο πιο ζωντανό από τα Κουφονήσια. Το χωριό Χριστός Ραχών είναι γνωστό ως το «χωριό που δεν κοιμάται ποτέ».

Τα καταστήματα και οι καφετέριες παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά τη νύχτα, ενώ οι κάτοικοι ξεκουράζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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