Το ένα πράγμα που ξεχνούν οι περισσότεροι στην κρουαζιέρα και το μετανιώνουν

Πριν επιβιβαστείτε στην κρουαζιέρα, μην ξεχάσετε αυτό

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Το ένα πράγμα που ξεχνούν οι περισσότεροι στην κρουαζιέρα και το μετανιώνουν
TRAVEL
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Ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν την κρουαζιέρα για τις διακοπές τους, αναζητώντας έναν τρόπο να γνωρίσουν πολλούς και διαφορετικούς προορισμούς σε ένα μόνο ταξίδι, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζουν συνεχώς ξενοδοχεία και βαλίτσες.

Από την άνεση ενός πολυτελούς πλοίου, με τις παροχές ενός all–inclusive θέρετρου εν πλω, μπορούν να ξυπνούν κάθε μέρα και σε ένα διαφορετικό μέρος. Όμως, υπάρχει μία λεπτομέρεια που συχνά ξεχνούν να φροντίσουν εγκαίρως και όταν το θυμηθούν, μπορεί να είναι ήδη αργά.

Ουσιαστικά, έχετε άλλο ένα πράγμα που πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε πριν επιβιβαστείτε στο πλοίο, προκειμένου να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία: Να κλείσετε εγκαίρως τις εκδρομές στα λιμάνια προορισμού. Οι ειδικοί εξηγούν γιατί αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Κλείστε τις εκδρομές εκ των προτέρων για να εξασφαλίσετε τις πρώτες σας επιλογές

Είτε πρόκειται για ένα τεράστιο κρουαζιερόπλοιο που φιλοξενεί χιλιάδες επιβάτες είτε για ένα μικρότερο σκάφος που πραγματοποιεί μία πιο ατμοσφαιρική κρουαζιέρα σε ποτάμι, είναι πολύ πιθανό πολλοί από τους συνεπιβάτες σας να θέλουν να επισκεφθούν τα ίδια αξιοθέατα και να ζήσουν τις ίδιες μοναδικές εμπειρίες όταν φτάσετε στο λιμάνι.

Ωστόσο, οι εκδρομές έχουν συγκεκριμένο αριθμό διαθέσιμων θέσεων κι ως εκ τούτου, δεν θα μπορέσουν όλοι να συμμετάσχουν στην ίδια δραστηριότητα. Η έγκαιρη κράτηση είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσετε τη θέση σας.

«Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων επιτρέπει στους επισκέπτες να επωφεληθούν από δημοφιλείς και πιο προσωπικές εμπειρίες που εξαντλούνται γρήγορα», τονίζει ο Κιθ Λέιν, ανώτερος αντιπρόεδρος της Celebrity Cruises, αναφερόμενος ιδιαίτερα στις δημοφιλείς εκδρομές μικρών γκρουπ, όπου οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες.

Η Τζιλ Σίλντχαους, συγγραφέας και ειδικός στις κρουαζιέρες, περιγράφει τι μπορεί να συμβεί στην πράξη. «Αν μία εμπειρία βρίσκεται στη λίστα με όσα θέλετε οπωσδήποτε να κάνετε, τότε η προκράτηση της εκδρομής από το σπίτι αποτελεί εγγύηση ότι θα έχετε την ευκαιρία να τη ζήσετε», υπογραμμίζει.

Όπως εξηγεί, οι δημοφιλείς εκδρομές «κλείνουν γρήγορα μόλις επιβιβαστείτε», ιδιαίτερα όταν το πλοίο προσεγγίζει δημοφιλή λιμάνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, «όλοι διεκδικούν τις περιορισμένες διαθέσιμες θέσεις».

Οι έγκαιρες κρατήσεις μπορούν να σας εξοικονομήσουν χρήματα

Άλλο ένα πλεονέκτημα της κράτησης πριν από την αναχώρηση είναι η πιθανότητα να εξοικονομήσετε χρήματα. Όταν κλείνετε τις εκδρομές σας εκ των προτέρων, μπορεί να έχετε πρόσβαση σε ειδικές προσφορές που διατίθενται μόνο πριν από την έναρξη της κρουαζιέρας.

Η Σίλντχαους επισημαίνει και αυτή την παράμετρο. «Ορισμένες εταιρείες κρουαζιέρας προσφέρουν εκπτώσεις έως και 30% σε όσους κάνουν κράτηση εκ των προτέρων κι έτσι, έχετε εξασφαλίσει τις κορυφαίες επιλογές σας και εξοικονομείτε χρήματα που μπορείτε να διαθέσετε για επιπλέον ποτά ή για ένα γεύμα σε κάποιο από τα εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας του πλοίου», τονίζει.

Με λίγα λόγια, περιγράφει ότι «ο έγκαιρος προγραμματισμός αποδίδει» και συχνά αυτό μεταφράζεται σε περισσότερα χρήματα στην τσέπη σας για αναμνηστικά και αγορές στον προορισμό.

Κλείστε νωρίς για περισσότερη ηρεμία στην κρουαζιέρα

Στο τέλος της ημέρας, όλα καταλήγουν στην ηρεμία που προσφέρει ο σωστός προγραμματισμός. Αν έχετε κλείσει όλες τις εκδρομές σας πριν επιβιβαστείτε στο πλοίο, μπορείτε να αισθάνεστε ότι το ταξίδι σας είναι οργανωμένο και να χαλαρώσετε, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή.

«Ο έγκαιρος προγραμματισμός διασφαλίζει ότι οι επισκέπτες δεν θα χάσουν την εκδρομή που επιθυμούν και τους επιτρέπει να χαλαρώσουν αμέσως μόλις επιβιβαστούν, γνωρίζοντας ότι η ταξιδιωτική τους εμπειρία είναι ήδη οργανωμένη», εκτιμά ο Λέιν.

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