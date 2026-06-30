Κούβα: «Χωρίς πρόοδο» οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ λέει ο ΥΠΕΞ της χώρας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Εδουάρδο Ροντρίγκεζ Παρίγια (αριστερά), ποζάρει για φωτογραφίες μαζί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, την Τρίτη 26 Μαΐου 2026.

Οι διπλωματικές επαφές ανάμεσα στην Κούβα και τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε απόλυτο τέλμα, καθώς η Ουάσιγκτον συνεχίζει να εφαρμόζει μια σκληρή πολιτική «μέγιστης πίεσης» απέναντι στο νησί.

Την εκτίμηση αυτή εξέφρασε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, ξεκαθαρίζοντας ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο κυβερνήσεων δεν παρουσιάζουν την παραμικρή εξέλιξη.

Παρόλαυτά η Αβάνα επιμένει να δηλώνει ανοιχτή σε μια ειρηνική διευθέτηση των διαφορών της με την αμερικανική πλευρά. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας, η χώρα του παραμένει έτοιμη για διάλογο, αν και η στάση αυτή συνοδεύεται από απόλυτο ρεαλισμό και καμία απολύτως αυταπάτη για τις προθέσεις της άλλης πλευράς.

Οι αμερικανικές κυρώσεις στο μικροσκόπιο

Η ανάλυση της συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπως ανακοινώθηκε από τον υπουργό, πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στα γεγονότα και τις πράξεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή μεταφράζονται σε έναν ασφυκτικό ενεργειακό αποκλεισμό και σε ένα διαρκώς εντεινόμενο, πρόσθετο εμπάργκο. Η κατάσταση αυτή δοκιμάζει τις αντοχές του νησιού.

Για τον λόγο αυτό, ο Μπρούνο Ροδρίγκες έκανε γνωστό ότι ζήτησε επίσημα τη διεξαγωγή μιας ειδικής συζήτησης ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία προγραμματίστηκε για τις 7 Ιουλίου, με αποκλειστικό αντικείμενο τις αμερικανικές κυρώσεις. Την ίδια ώρα, έγινε σαφές ότι η συγκεκριμένη διαδικασία στον ΟΗΕ θα έχει καθαρά συζητήσιμο χαρακτήρα, καθώς μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων δεν πρόκειται να ακολουθήσει κάποια ψηφοφορία.

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