Κούβα: Ελεύθερος μετά από πέντε χρόνια στην φυλακή αντιφρονών καλλιτέχνης - Αναχώρησε για τις ΗΠΑ

«Έπειτα από πέντε χρόνια άδικης φυλάκισης, ο Κουβανός καλλιτέχνης Λουίς Μανουέλ Οτέρο Αλάνταρα επιτέλους απελευθερώθηκε»

Newsbomb

Κούβα: Ελεύθερος μετά από πέντε χρόνια στην φυλακή αντιφρονών καλλιτέχνης - Αναχώρησε για τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Κουβανός αντιφρονών καλλιτέχνης Λουίς Μανουέλ Οτέρο Αλκάνταρα αναχώρησε σήμερα από την Αβάνα για τις ΗΠΑ, αφού εξέτισε ποινή πέντε ετών σε φυλακή του νησιού, σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναρτήθηκαν στη σελίδα του στο Facebook, την οποία διαχειρίζονται πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

«Έπειτα από πέντε χρόνια άδικης φυλάκισης, ο Κουβανός καλλιτέχνης Λουίς Μανουέλ Οτέρο Αλάνταρα επιτέλους απελευθερώθηκε», γράφει αυτή η σελίδα.

Ο καλλιτέχνης έλαβε την Παρασκευή βίζα για να φύγει στις ΗΠΑ καθώς αυτός «είναι ο μοναδικός τρόπος για να ανακτήσει την ελευθερία του αυτή τη στιγμή», αναφέρεται επίσης στην ανάρτηση.

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